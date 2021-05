Niedersachsen lockert Corona-Regeln jetzt Stand: 25.05.2021 07:00 Uhr Das Land lockert einige Corona-Auflagen früher als geplant. Von nun an müssen Kunden mancherorts keinen Test mehr fürs Einkaufen vorlegen. An der Maskenpflicht wird hingegen doch nicht gerüttelt.

In Regionen mit stabilen Inzidenzwerten unter 50 entfällt ab sofort die Testpflicht für den Einzelhandel. Zudem soll die Begrenzung der Kundenzahl nach Quadratmetern bei einer Inzidenz unter 35 entfallen. Das geht aus der neuen Verordnung der niedersächsischen Landesregierung hervor. Landkreise und kreisfreie Städte mit entsprechender Inzidenz können die Feststellung, ab wann genau dies der Fall ist, bereits ab Sonnabend, den 22. Mai, treffen. Die Bürgerinnen und Bürger werden dennoch gebeten, auch weiterhin - etwa vor einem längeren Einkaufsbummel - freiwillig einen kostenlosen Schnelltest zu machen. "Dies kann helfen, Infektionen früh zu erkennen und eine Weiterübertragung des Coronavirus zu verhindern", heißt es in einer Mitteilung.

Downloads Corona-Verordnung in Niedersachsen ab dem 25.5.2021 Hier finden Sie die Verordnung des Landes Niedersachsen zu den Corona-Maßnahmen, gültig ab dem 25. Mai. Download (250 KB)

Keine Lockerung der Maskenpflicht

Das Land hatte eigentlich vorgesehen, die Corona-Regeln erst später zu lockern. In den vergangenen Tagen hatte die Landesregierung um Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) stets betont, die Corona-Auflagen wegen Unsicherheiten bei den gemeldeten Infektionszahlen nur vorsichtig lockern zu wollen. Der Testnachweis für Gäste von Cafés und Restaurants im Außenbereich und in Museen bleibt denn auch zunächst bestehen. Auch einem Wegfall der Maskenpflicht im Einzelhandel, der zunächst für eine Inzidenz unter 35 in der Entwurf-Fassung auftauchte, erteilte die Landesregierung nun doch eine Absage. Es habe seit Bekanntwerden des Entwurfs viele Reaktionen von Bürgern und Mitarbeitenden aus dem Einzelhandel gegeben, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag.

Forderungen nach Öffnungen von IHK und Handelsverband

Die Corona-Zahlen in Niedersachsen sanken zuletzt stetig, deshalb hatten sich die Industrie- und Handelskammer Niedersachsen und der niedersächsische Handelsverband dafür stark gemacht, die Regeln zu lockern. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen, Mark Alexander Krack, freut sich, dass die Tests nun wegfallen sollen - die Testpflicht hätte viele Kunden ferngehalten.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels hatten wir geschrieben, dass unter bestimmten Umständen ab kommender Woche die Testpflicht für die Außengastronomie wegfallen könnte. Diese Aussage entspricht aktuell nicht den Tatsachen. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.05.2021 | 21:00 Uhr