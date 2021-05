Niedersachsen lockert Corona-Regeln Stand: 04.05.2021 13:06 Uhr Die niedersächsische Landesregierung stellt die Weichen für den Übergang vom Lockdown hin zu einer Zeit mit wenigen Corona-Neuinfektionen. Viele Bereiche dürfen öffnen - unter Sicherheitsvorkehrungen.

Angesichts der landesweit sehr unterschiedlichen Infektionslage sei es allerdings nicht möglich, eine einheitliche Antwort für das ganze Land zu geben, wie es jetzt weitergehen soll, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag in der Landespressekonferenz. In Kommunen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 gilt die sogenannte Bundesnotbremse. In den anderen Kommunen will die Landesregierung dagegen vorhandene Spielräume für Lockerungen nutzen. Das betrifft die Bereiche Gastronomie, Tourismus, Einzelhandel, Freizeitangebote und Veranstaltungen. Auch sollen künftig Schulen und Kitas bis zu einer Inzidenz von 165 offen bleiben.

Folgende Grundsätze sollen für die Lockerungen gelten

Vollständig Geimpfte und negativ Getestete sollen gleichbehandelt werden

Draußen vor drinnen: Wegen der geringeren Infektionsgefahr wird zuerst in Außenbereichen gelockert

Testen, testen, testen

Belange von Kindern und Jugendlichen rücken besonders in den Fokus

Balance zwischen mehr Möglichkeiten und Sicherheitsmaßnahmen

Für die Öffnungsstrategie nehme die Landesregierung alle Bereiche gleichzeitig in den Blick, erklärte Weil. Innerhalb derer wolle man dann stufenweise vorgehen und langsam die Schwellen senken. Mit dem stufenweisen Vorgehen habe die Landesregierung bereits im vergangenen Jahr gute Erfahrungen gemacht. "Wir wollen Spielräume nutzen - aber betont vorsichtig und mit Sicherungen", sagte er. Zu den Sicherheitsmaßnahmen zählen: das Testen, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, das Abstand halten, die Begrenzung von Besuchern und weitere spezifische Maßnahmen für die jeweilige Branche. "In der Übergangsphase kommt es darauf, die richtige Balance zu schaffen zwischen mehr Möglichkeiten und den nötigen Sicherheitsmaßnahmen", betonte Weil.

Althusmann: Günstigere pandemische Rahmenbedingungen

Das bestätigte auch Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU): "Niedersachsen macht sich nicht locker; sondern wir schaffen sichere Perspektiven, ohne dabei unvorsichtig zu werden." Er sei überzeugt davon, dass im Sommer mehr als die Hälfte der Niedersachsen geimpft sein werde. Zudem würden die pandemischen Rahmenbedingungen wegen der anstehenden wärmeren Jahreszeit und der Verlagerung von Aktivitäten ins Freie jetzt günstiger.

Was ab 10. Mai im Einzelhandel gelten soll:

Öffnung möglich, wenn Inzidenz im Landkreis oder kreisfreier Stadt stabil unter 100 liegt

keine vorherige Terminbuchung nötig

negativer, qualifizierter Corona-Test (kein Selbsttest), Impfnachweis oder Nachweis von Genesung als Zutrittsvoraussetzung

verpflichtende Kontaktnachverfolgung digital oder analog

20 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Kunde, ab einer Ladengröße von 800 Quadratmetern: 40 Quadratmeter pro Kunde

Was ab 10. Mai in der Gastronomie gelten soll:

Öffnungen des Außenbereichs bei stabiler Inzidenz unter 100 in Landkreis oder kreisfreier Stadt

negativer Corona-Test, Impfnachweis oder Nachweis von Genesung als Zutrittsvoraussetzung

Sperrstunde ab 23 Uhr

verpflichtendes Hygienekonzept

Innengastronomie darf voraussichtlich erst zwei Wochen später öffnen

maximal 50 Prozent Auslastung im Innenbereich erlaubt

Was ab 10. Mai im Gastgewerbe gelten soll:

Hotels, Ferienhäuser, Jugendherbergen, Campingplätze und andere Beherbergungs-Einrichtungen dürfen öffnen

maximale Auslastung von 60 Prozent in Hotels und Jugendherbergen

jeder Gast muss bei der Anreise einen negativen Corona-Test vorlegen und vor Ort täglich einen kontrollierten Test machen

Ferienhäuser und -wohnungen müssen zwischen zwei Vermietungen einen Tag leer stehen

Beherbergung im ersten Schritt nur für Personen mit Erstwohnsitz in Niedersachsen erlaubt

Darüber hinaus sollen laut Althusmann Veranstaltungen im Freien, etwa Freilufttheater, Lesungen oder bestuhlte Konzerte wieder erlaubt werden. Dies sei auch ein Signal an die vielen Künstler.

Kitas und Schulen: Neuer Grenzwert für Szenario B

Für die Schulen kündigte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) Lockerungen an. Grundlage dafür seien die Hygienekonzepte und insbesondere die seit den Osterferien durchgeführten Selbsttests, so Tonne. "Unter diesen Umständen ist mehr Präsenzunterricht möglich", betonte der Minister. "Wir legen damit einen wichtigen Grundstein, um den Kindern und Jugendlichen endlich wieder die dringend benötigten Angebote machen zu können." Entsprechende Anpassungen der Corona-Verordnung betreffen auch die Kitas.

Was ab 10. Mai in Schulen und Kitas gelten soll:

Szenario B, also Wechselunterricht, für alle Jahrgangsstufen der Schulen bis zu einer Inzidenz von 165

Präsenzunterricht für Förderschulen und Abschlussklassen unabhängig von der Inzidenz

eingeschränkter Regelbetrieb an den Kitas mit festen Gruppen und Räumen (Szenario B)

weiter regelmäßige Selbsttests - mit Ausweitung auf Kitakinder

