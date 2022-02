Niedersachsen lockert Corona-Maßnahmen in drei Schritten Stand: 17.02.2022 11:30 Uhr Niedersachsens Landesregierung hat am Donnerstag die Pläne für ein Zurückfahren der Corona-Regeln vorgestellt. Gelockert wird in drei Stufen. Auch Schulen kehren schrittweise zur Normalität zurück.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach hinsichtlich der gestrigen Bund-Länder-Beschlüsse von einem "neuen Kapitel in der Pandemie-Bekämpfung". Wie gemeinsam beschlossen, sollen auch in Niedersachsen in drei Stufen die Corona-Maßnahmen gelockert werden: voraussichtlich zum 24. Februar, zum 4. März und zum 20. März. Ab dem 20. März werde mit Ausnahme der Maske Normalität herrschen, sagte Weil. Er machte aber noch einmal darauf aufmerksam, dass der Bund auch darüber hinaus einen "Instrumentenkasten für die Länder" zur Verfügung stellen müsse, damit diese, wenn nötig, weiterhin handlungsfähig bleiben. Denn: "Das Virus ist unverändert aktiv und die Pandemie ist nicht vorbei", so Weil.

Neue Verordnung: 2G statt 2G-Plus

Mit der neuen Verordnung, die laut Weil spätestens zum 24. Februar in Kraft treten soll, wird zunächst in vielen Bereichen von 2G-Plus auf 2G umgestellt - das heißt, dass Geimpfte und Genesene keinen zusätzlichen Test mehr benötigen, um etwa Restaurants betreten zu können. Ab 4. März werde dies dann auch zusätzlich für Ungeimpfte möglich sein, die einen negativen Corona-Tests vorlegen (3G). Ab 20. März soll dann auch die 3G-Regel entfallen, so Weil. Niedersachsen werde sich weitgehend an den Beschlüssen von Bund und Ländern orientieren, sagte er.

Schule: Stufenweiser Wegfall von Tests und Maskenpflicht

Auch an den Schulen sind Lockerungen geplant, wie Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) erklärte. So soll es ab dem 7. März anstatt der täglichen Tests nur noch drei Selbsttests pro Woche geben. In den eineinhalb Wochen nach den Osterferien soll es aufgrund der zu erwartendeen erhöhten Reisetätigkeit der Familien wieder tägliche Tests geben - danach nur noch anlassbezogene und freiwillige Tests. Auch die Maskenpflicht soll schrittweise auslaufen: In den zwei Wochen vor den Osterferien soll diese an Grundschulen und Förderschulen im Primarbereich während des Unterrichts wegfallen. Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II sollen nach dem Ende der eineinhalb Sicherheitswochen nach den Osterferien im Unterricht keine Maske mehr tragen müssen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.02.2022 | 11:00 Uhr