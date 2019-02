Stand: 10.02.2019 16:00 Uhr

Niedersachsen können ihre Vornamen neu sortieren

Ein paar Dokumente einschließlich der Geburtsurkunde, zwischen 25 und 40 Euro - und schon kann man auf dem Standesamt seine Vornamen tauschen. Seit einem Vierteljahr ist es möglich, aus zum Beispiel Max Eberhard Eberhard Max zu machen. In Niedersachsen wurde die Möglichkeit besonders in Hannover und Braunschweig in Anspruch genommen. In der Landeshauptstadt wollten seit der Gesetzesänderung im November 47 Menschen ihre Vornamen neu sortieren, sagte ein Sprecher der Stadt. Das Standesamt in Braunschweig musste bislang 19-mal tätig werden. die Möglichkeit. In Göttingen tauschten acht Menschen die Reihenfolge ihrer Vornamen, in Osnabrück waren es neun und in Oldenburg 13.

Vornamen mit Bindestrich müssen so bleiben

Warum die Namen getauscht werden sollen, müssen die Bürger nicht angeben. Allerdings haben nicht alle Träger zweier Vornamen das Recht auf die Namens-Rochade. Hieße unser Beispiel Max Eberhard Max-Eberhard, also mit Bindestrich, hieße Max-Eberhard auch in Zukunft und für alle Zeiten so. Denn in Deutschland gilt der Grundsatz der Namenskontinuität.

Weitere Informationen N-JOY Das sind die beliebtesten Vornamen 2018 N-JOY Mehr als 206.000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland hat der Hobbyforscher Knud Bielefeld ausgewertet: Hier kommt die Top Ten der beliebtesten Vornamen 2018. (28.12.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.02.2019 | 16:00 Uhr