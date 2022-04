Niedersachsen ist Hühnerei-Land Nummer eins Stand: 12.04.2022 10:58 Uhr 13 Milliarden Eier haben Hennen in Deutschland im vergangenen Jahr gelegt, das bedeutet im Schnitt 302 Eier je Henne. Niedersachsen hat einen Anteil von 40 Prozent, dahinter folgen NRW und Bayern.

Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes gibt es bundesweit 43,2 Millionen Legehennen. Nicht einberechnet jedoch sind Betriebe mit weniger als 3.000 Plätzen zur Legehennenhaltung. Dabei unterscheiden sich die durchschnittlichen Legeleistungen nach Art der Haltung: Ein Huhn, das nach ökologischen Kriterien gehalten wurde, hat demnach im Schnitt 296 Eier pro Jahr gelegt. Jene in Bodenhaltung brachten es auf 304, Hühner in Kleingruppen und ausgestalteten Käfigen auf durchschnittlich 310 Eier in einem Jahr. Letztere Form der Haltung soll allerdings aus Tierschutzgründen bis 2025 auslaufen.

VIDEO: Landwirt in Uelzen hat sich auf Gourmet-Hühner spezialisiert (09.12.2021) (4 Min)

Die meisten Import-Eier kommen aus den Niederlanden

Würde die Bevölkerung in Deutschland allein Eier aus heimischer Produktion verbrauchen, ergäbe sich eine Zahl von 175 Eiern pro Person und Jahr. Da aber der Pro-Kopf-Verbrauch mit 239 Eiern weit höher lag, kamen weitere fünf Milliarden Eier aus dem Ausland hinzu, mit 82 Prozent der überwiegende Teil aus den Niederlanden. Weiter heißt es, dass 5,8 Millionen Legehennen nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus gehalten wurden, Bio-Eier seien in den vergangenen Jahren bei Verbrauchern beliebter geworden.

