Niedersachsen 2020: "Staying Home For Christmas" Sendedatum: 23.12.2020 19:30 Uhr Chris Reas "Driving Home For Christmas" ist einer der beliebtesten Weihnachtssongs. In der Corona-Pandemie erinnert er an eine unbeschwerte Zeit.

Weihnachten ist voller Tradition. Kaum eine Zeit im Jahr lässt mit nur einem Hauch von Zimt, dem Anblick warmen Kerzenlichts und zwei, drei ersten Takten eines Liedes so viele Erinnerungen in den Menschen wach werden. Weihnachten ist Heimat. Nicht nur emotional. Jahr um Jahr reisen die Menschen quer durchs Land und über Kontinente hinweg, dorthin, wo die Familie ist. Nicht selten heißt das: zurück ins Elternhaus - home. Aber im "Corona-Jahr"?

Rea: "Kein Christbaum-Song"

1988 veröffentlicht der Musiker Chris Rea einen Popsong, der mittlerweile zu Weihnachten gehört wie nur wenige andere Stücke. Dabei war der Titel zunächst gar nicht besonders erfolgreich. Chris Rea stand nicht nur am Anfang seiner Karriere, sondern auch im Stau, als er "Driving Home For Christmas" komponierte. Erst Jahre später zeigte er ihn seinen Bandkollegen, die sofort begeistert waren, wie Rea vor Jahren schon in einem Interview mit der österreichischen Krone-Zeitung erzählt. "Hin und wieder passiert es dir einfach, dass du einen Song schreibst, der so vertraut klingt, dass du nachsehen musst, ob ihn nicht schon jemand anderer geschrieben hat. Ich tat das auch mit 'Driving Home For Christmas' und war heilfroh, als ich herausfand, dass noch niemand einen Song über den Verkehrs-Wahnsinn an den Feiertagen geschrieben hatte. Ich sehe es als meine Version von Weihnachten, so wie meine Version des Blues. Der Song ist nicht verträumt, er ist kein Christbaum-Song, wie ich immer sage - es ist ein Stau-Chaos-Weihnachts-Song." Und er trifft einen Nerv. Die allweihnachtliche Heimkehr ist so global, dass der Song zu einem der beliebtesten und bekanntesten Weihnachts-Hits der Welt avancierte.

Hoffnung statt Hohn

Und 2020? Das Jahr, das den Menschen Corona brachte, ist in so vielem anders, als sie es bis dahin kannten. Es stellt sie vor besondere Herausforderungen, bringt Verlust und Trauer. Ein Jahr, in dem viele besonderen Halt nötig hätten und in dem die Tradition lindernd wirken könnte. Corona lässt das nicht zu. Zum Fest 2020 heißt es deshalb eher: "Staying Home For Christmas". Denn in der Pandemie ist der Verzicht der Weg, um auszudrücken, dass man füreinander da ist und aufeinander aufpasst. Sei es, komplett auf den Besuch zu verzichten, im kleinsten Kreis mit Maske und Abstand zusammen zu sein, übers Telefon, Internet, Videokonferenzen oder mit Briefen beieinander zu sein. Die Pandemie verlangt von den Menschen Flexibilität und Kreativität. Damit die Zeilen von Chris Rea nicht etwa höhnisch ans Ohr dringen müssen, sondern von einem zukünftigen Weihnachten träumen lassen, in dem die Menschen wieder heimfahren, zu denen, die sie lieben. Und an dem tatsächlich das Stau-Chaos ihre größte Sorge ist.