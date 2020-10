Niedersachsen investiert zusätzliche Millionen in Radverkehr Stand: 09.10.2020 20:42 Uhr Bis 2022 will das Land Niedersachsen weitere 20 Millionen Euro für ein Rad- und Radwege-Sonderprogramm bereitstellen. Dieses und kommendes Jahr sollen jeweils 45 Millionen Euro investiert werden.

"Wir investieren so viel wie nie zuvor in gute und sichere Infrastruktur für Fahrräder", teilte Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) am Freitag in Hannover mit. Die zusätzlichen Mittel sind demnach im zweiten Nachtragshaushalt enthalten. Davon seien 15 Millionen Euro für Neubau und Erhalt von Radwegen an den Landesstraßen gedacht, die übrigen fünf Millionen Euro für ein Sonderprogramm für Lastenräder.

Bund bezuschusst Radwegebau

Für Radwege an Bundesstraßen in Niedersachsen stellt zudem der Bund zehn Millionen Euro bereit, hieß es weiter aus dem Ministerium. Mit weiteren zehn Millionen Euro werde der kommunale Radwegbau gefördert. Damit beliefen sich die Mittel für die Radinfrastruktur in diesem Jahr auf insgesamt 45 Millionen Euro. Dieser Höchstbetrag solle auch 2021 zur Verfügung stehen, hieß es weiter.

Land will mehr Menschen aufs Rad bringen

Zentrale Ziele im Fahrradmobilitätskonzept des Landes seien die Erhöhung der Anteile der zurückgelegten Wege mit dem Rad von 15 auf 20 Prozent und eine Reduzierung getöteter und verletzter Radfahrer um 20 Prozent.

