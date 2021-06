Niedersachsen hissen Regenbogenfahnen für Diversität Stand: 23.06.2021 12:34 Uhr Der Protest über die UEFA-Entscheidung gegen eine Regenbogen-Illumination der Münchener Fußballarena zum heutigen EM-Spiel reicht bis Niedersachsen. Rathäuser und Fußballstadien wollen Flagge zeigen.

Ein Vorreiter der Aktion ist der Landkreis Aurich. Dort haben Landrat Olaf Meinen (parteilos) und Krummhörns Bürgermeister Frank Baumann (SPD) spontan beschlossen, anlässlich des EM-Spiels Deutschland-Ungarn mit Regenbogenfahnen an den Verwaltungsgebäuden ein Zeichen gegen Diskriminierung und für Toleranz zu setzen. 24 Städte und Gemeinden sollen ihre Rathäuser beflaggen. Allerdings können nicht alle mitmachen - denn der Landkreis konnte in der kurzen Zeit nicht ausreichend Flaggen organisieren. Elf haben sie sich von den Organisatoren des Christopher-Street-Days ausgeliehen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Auf der Insel Norderney haben die Bewohnerinnen und Bewohner die Regenbogenfahne der katholischen Kirchengemeinde gehisst.

Städte wie Hannover und Osnabrück beflaggen Rathäuser

Auch andere Kommunen im Land wollen ein Zeichen für Diversität setzen. Städte wie Emden, Hannover und Osnabrück planen ebenfalls Regenbogen-Beflaggung. In Wilhelmshaven ist die Diakonie mit dabei. In Wolfsburg planen die Stadtverwaltung und der VfL eine Beflaggung vor dem Rathaus, zudem soll das Stadion bunt erstrahlen. Auch andere Spielstätten wie die von Hannover 96, Eintracht Braunschweig und dem VfL Osnabrück sollen am Abend leuchten. Die Stadt Oldenburg will sich unterdessen nicht beteiligen - man zeige sehr oft Regenbogen, da wolle man das Fußballspiel heute nicht zum Anlass nehmen.

Weil hofft auf einen "richtig bunten" Abend

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) begrüßte die Aktionen im Land. "Ich würde mir wünschen, dass auch die Fußballfans selbst dafür sorgen, dass es heute Abend richtig bunt wird", fügte Weil hinzu: "Im Münchener Stadion, aber gerne auch vielerorts in Niedersachsen auf den Balkonen, in den Biergärten und wo auch immer." Homophobie sei insbesondere im Sport, aber auch in der Gesellschaft immer noch ein Problem. Deshalb seien alle gemeinsam gefordert, sich auch im Alltag und in der Politik jeglicher Form der Ausgrenzung und Diskriminierung entgegenzustellen.

Dieses Thema im Programm: Regional Oldenburg | 23.06.2021 | 15:00 Uhr