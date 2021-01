Niedersachsen hält an Terminen für Schulferien fest Stand: 24.01.2021 09:52 Uhr Wechselunterricht und Distanzlernen sollen keine Auswirkungen auf die Schulferien in Niedersachsen haben. Das hat das Kultusministerium mitgeteilt.

"In so einer verrückten Zeit ist man gut beraten, nichts grundsätzlich auszuschließen", sagte Minister Grant Hendrik Tonne (SPD). "Unser Ziel ist aber so viel Verlässlichkeit wie möglich. Dazu gehören die Ferienzeiten." Die Ferien seien sowohl für die Lehrer als auch die Schüler "bitter nötig", betonte Tonne.

Tonne: Distanzlernen ersetzt keine Ferien

Das Kultusministerium rechnet damit, dass von Montag an mehr als 75 Prozent der Schüler zu Hause unterrichtet werden. Der Distanzunterricht sei aber keinesfalls mit Ferien gleichzusetzen, betonte Tonne. Das sei jetzt teilweise stressiger, als der normale Schulbesuch. "Mein Appell ist deshalb, nicht leichtfertig zu sagen, die waren doch zu Hause, die brauchen jetzt keine Ferien", so Tonne. "Doch, die brauchen sie dringend."

Faschingsferien in Bayern entfallen

Bayern hat seine Faschingsferien vom 15. bis 19. Februar abgesagt, um in der Zeit Unterricht nachzuholen, der wegen der Pandemie ausgefallen ist. Niedersachsen hat zwei Tage Halbjahresferien am 1. und 2. Februar, Osterferien vom 29. März bis 9. April sowie Ferientage am 14. und 25. Mai. Die Sommerferien beginnen am 22. Juli.

Keine Verschiebung der Abschlussprüfungen

Zuvor hatte Tonne bereits angekündigt, auch an den Terminen für die Abschlussprüfungen festzuhalten. Die Schülerinnen und Schüler hätten einen Anspruch auf faire Prüfungen, sagte er. Eine Absage zum jetzigen Zeitpunkt halte er daher für falsch.

