Stand: 20.01.2019 10:46 Uhr

Niedersachsen genießt Winter, Sonne, Schnee

Perfekte Bedingungen für Wanderer und Wintersportler: Nach ungemütlichen Tagen mit Sturm und Regen zeigt sich der Harz, wie man ihn sich wünscht. Die Sonne scheint, in höheren Lagen ist Schnee gefallen und es ist knackig kalt. Am Wurmberg herrschte bereits gestern Mittag Ausnahmezustand. Auch für heute erwarten die Tourismuszentralen wieder viele Tagesausflügler.

Winter im Harz: Ein Traum in weiß Hallo Niedersachsen - 19.01.2019 19:30 Uhr Ordentlich Schnee und sehr viel Sonne - im Harz herrschen derzeit perfekte Wetterbedingungen für Wintersport. Die Besucher kommen in Scharen und genießen.







5 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Gute Pistenverhältnisse

Die Parkplätze an der Talstation waren gestern bis auf den letzten Platz belegt. Dementsprechend sah es auf den Pisten aus. Wartezeit an den Liften: bis zu eine Stunde. Mit rund 4.000 Besuchern sei die Kapazitätsgrenze erreicht, sagte Fabian Brockschmidt, technischer Leiter der Wurmbergseilbahn. Und auch für heute rechnet Brockschmidt mit einem ähnlichen Andrang. Etwas ruhiger ging es am Matthias-Schmidt-Berg in St. Andreasberg zu, wo gestern in die Ski-Saison gestartet wurde. Die Pistenverhältnisse seien dank des zusätzlichen Kunstschnees bestens, hieß es vom Betreiber. Aber auch abseits der Pisten sind viele Tagesausflügler unterwegs, heißt es bei der Tourist-Information Braunlage. Beliebt seien vor allem die zahlreichen Winterwanderwege. Diese seien geräumt und entsprechend gut begehbar.

Winterzauber auf dem Brocken

























Unterkünfte sind gut gebucht

Schnee gibt es immerhin reichlich im Harz: 55 Zentimeter liegen auf dem Wurmberg, 16 in Braunlage und 25 in Sankt Andreasberg, teilte der Harzer Tourismusverband mit. 20 Zentimeter Schnee liegen demnach in Torfhaus, 12 in Hahnenklee. Den Spitzenplatz aber nimmt der Brocken ein - mit 142 Zentimeter Schnee. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt bleibt der Schnee im Harz auch erst einmal liegen. Touristiker freuen sich: Die Unterkünfte seien gut gebucht, heißt es.

Der Frost hält Einzug

Die Wetterlage ist momentan stabil und ruhig. Verantwortlich dafür ist Hoch "Brigida". Der Sonntag bringt daher erneut viele Sonnenstunden. Morgens hält sich zwar teils noch zäher Nebel, doch dann folgt blauer Himmel und es bleibt trocken. In der Nacht wird es bis zu minus 10 Grad. Das Hoch sorgt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dafür, dass sich die nach Deutschland eingeflossene Polarluft kaum bewegt. Sie kühlt demnach nachts durch den meist klaren Himmel immer weiter ab. Wie kalt es wird, ist noch ungewiss. "Die winterliche Periode könnte aber nach heutiger Modellprognose mehrere Wochen andauern und umfasst auch weite Teile Europas", sagte ein Meteorologe des DWD.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 19.01.2019 | 19:30 Uhr