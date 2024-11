Niedersachsen gedenkt der Opfern der Reichspogromnacht Stand: 06.11.2024 10:38 Uhr Am 9. November erinnert Niedersachsen an die Reichspogromnacht 1938. Im ganzen Land finden Gedenkveranstaltungen statt. Jüdische Geschäfte wurden damals verwüstet, Juden getötet, Tausende verschleppt.

Die Novemberpogrome gelten als Vorstufe zum Holocaust. Viele Jüdinnen und Juden wurden am 9. November 1938 Opfer brutaler Übergriffe. In Hannover wird daran jedes Jahr am Gedenkort Neue Synagoge erinnert - mit einem stillen Gedenken, dem Sprechen des jüdischen Totengebets "Kaddish" und einer Kranzniederlegung der jüdischen Gemeinden. In Hannover lädt außerdem der Verein "Serve the City" dazu ein, die Stolpersteine auf den Straßen der Stadt zu putzen. 401 Stolpersteine liegen zum Gedenken vor den ehemaligen Wohnhäusern von Opfern des Nazi-Regimes. Durch das Putzen sollen diese zum Glänzen und "die Hannoveraner Bürger zum 'Stolpern' und zum Nachdenken" gebracht werden, heißt es von dem Verein. Mehrere Schulen Hannovers planen zudem, an den Stolpersteinen Kerzen zu entzünden.

Gedenkkonzert in Braunschweig: Werke jüdischer Komponisten

In Braunschweig findet ein Gedenkkonzert in der Kirche St. Aegidien statt, bei dem Werke jüdischer Komponisten aufgeführt werden. Bei dem Konzert treten Mitglieder des Staatsorchesters Braunschweig, der Synagogalchor Hannover sowie der Kammerchor St. Aegidien auf. Im Vorfeld wird eine kostenlose Führung zum Thema "Antisemitismus gestern und heute" durch das Landesmuseum angeboten.

Schüler bieten Stadtführung zum jüdischen Leben in Lüneburg

In Lüneburg bieten Schülerinnen und Schüler am 9. November Stadtführungen an. Bei den Rundgängen führen die Jugendlichen auf den Spuren jüdischen Lebens durch die Stadt und zeigen, wo früher jüdische Familien gelebt haben. Die beiden 16-jährigen Matti Duwe und Leo Nguyen erinnern dabei auch an Henry Jacobson, dessen bekanntes Kaufhaus GUBI in der Reichspogromnacht 1938 verwüstet wurde. Bei ihren Führungen wollen sie die Erinnerungen an das Nazi-Unrecht wachhalten. Die Schüler werden für die Führungen in einer AG an der Wilhelm-Raabe-Schule in Kooperation mit der Geschichtswerkstatt Lüneburgausgebildet. Über die Geschichtswerkstatt können sich Interessierte für eine Führung anmelden.

Gedenkveranstaltung in Wilhelmshaven

In Gedenken an die Reichspogromnacht veranstaltet die Stadt Wilhelmshaven zusammen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund, der IG Metall, dem Jugendparlament und den evangelischen sowie katholischen Kirchengemeinden Wilhelmshavens eine Gedenkfeier. Sie beginnt um 18 Uhr in der St. Willehad Kirche. Im Anschluss daran wollen die Teilnehmenden schweigend zum Synagogenplatz gehen. Dort endet die Gedenkveranstaltung unter anderem mit einer Kranz.

NS-Zeit: Novemberpogrome als Vorstufe zum Holocaust

Am 9. November 1938 und den folgenden Tagen hatten die Nationalsozialisten dazu aufgerufen, jüdische Geschäfte und Synagogen zu zerstören. Allein in Hannover wurden in der Nacht zum 10. November mehrere Hundert Menschen verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt. SA- und SS-Männer verwüsteten 94 jüdische Geschäfte sowie 27 Häuser und Wohnungen. Insgesamt wurden während der Novemberpogrome 1938 in ganz Deutschland mehr als 1.300 Menschen getötet, rund 30.000 Jüdinnen und Juden verhaftet oder in Konzentrationslager verschleppt. 1.406 Gottes- und Gemeindehäuser wurden zerstört, mehrere Tausend Geschäfte verwüstet.

