Niedersachsen für Verschieben der Heizungspläne bis 2027 Stand: 08.05.2023 10:32 Uhr Niedersachsen hält ein Verschieben der Heizungspläne des Bundes um drei Jahre für nötig. Das Gesetz soll im kommenden Januar in Kraft treten. Für Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) kommt das zu früh.

Zahlreiche Fragen seien noch unbeantwortet, sagte Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag). "Für eine konstruktive und geplante Herangehensweise“ sei mehr Zeit nötig. Außerdem kritisierte Lies, dass Menschen ab 80 Jahren von der Austauschpflicht auf erneuerbare Energien ausgenommen sein sollen. "Wir sollten besser in Ruhe und allgemein noch mal schauen, wo es zu Härtefällen kommen kann, welche Ausnahmen wir definieren müssen und wo eine staatliche Unterstützung notwendig ist. Das am Alter von 80 festzumachen, halte ich für abwegig", so der Wirtschaftsminister.

Bundesregierung plant Ausnahmen bei Härtefällen

Laut dem neuen Gebäudeenergiegesetz sollen alle neu eingebauten Heizungen ab dem kommenden Jahr klimafreundlich sein und zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Bestehende Heizungen könnten aber weiterlaufen und dürfen repariert werden. Ausgenommen von den neuen Regelungen seien neben über 80-Jährigen auch Menschen, die auf Bürgergeld, Wohngeld oder den Kinderzuschuss angewiesen sind.

