Niedersachsen für Impfstatus-Abfrage in sensiblen Bereichen Stand: 03.09.2021 13:40 Uhr Für bestimmte Berufsgruppen in sensiblen Bereichen soll es bald bundesweit eine Impfabfrage geben. Das Land Niedersachsen unterstützt dies, sieht sich aber auch kaum betroffen.

Für eine entsprechende Abfrage gebe es keinen großen Bedarf, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag. Die meisten Beschäftigten in sensiblen Bereichen wie Kita, Schule und Pflege seien bereits geimpft. Laut Kultusministerium waren schon vor den Sommerferien 95 Prozent aller Lehrkräfte zur Impfung gegangen. In Alten und Pflegeheimen liegt die Quote bei 90 Prozent. Für Kita-Beschäftigte hat Niedersachsen bislang keine entsprechenden Daten erhoben.

Ausweitung? Land setzt auf freiwillige Auskünfte

Sehr zurückhaltend äußert sich die Landesregierung bei der Frage, ob auch in Unternehmen und Betrieben der Impfstatus abgefragt werden darf. Dies fordern einige Arbeitgeberverbände sowie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Das Land Niedersachsen halte dies nicht für notwendig, sondern wolle eher freiwillige Auskünfte und einvernehmliche Lösungen, hieß es. Ganz einig soll sich die Große Koalition in Hannover in diesem Punkt aber nicht sein, berichtet der NDR in Niedersachsen.

