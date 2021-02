Niedersachsen fordert Tierwohl-Abgabe für Landwirte Stand: 12.02.2021 16:24 Uhr Schweine sollen artgerechter gehalten werden - das wünschen sich viele Verbraucher. Die Landwirte wären dazu bereit, allerdings kostet das mehr Geld.

von Katharina Seiler

Deshalb ist eine Tierwohl-Abgabe im Gespräch. Die Landesregierung in Niedersachsen will über einen Antrag im Bundesrat Druck machen, dass diese auch bald kommt. Nur wenn die Landwirte mehr Geld für ihre tierischen Produkte bekämen, könnten sie einen Umbau ihrer Ställe finanzieren, erklärt das Land in seinem Antrag. Deshalb fordert es die Bundesregierung auf, zügig ein Konzept für eine Tierwohl-Abgabe zu erarbeiten.

Label wichtig für Handel und Verbraucher

Auf den Einzelhandel könnten sich die Landwirte nicht verlassen. Erst kürzlich, so Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU), hätten einige Discounter den Aufschlag auf Schweinefleisch gestrichen, weil die Verbraucher nicht zugegriffen hätten. Deshalb sei ein weiterer wichtiger Baustein ein staatliches und verpflichtendes Tierwohl-Label, damit die Verbraucher erkennen können, wenn die Tiere nach höheren Standards gehalten worden sind. Die Betriebe bräuchten dringend eine Perspektive, heißt es weiter in dem Antrag.

