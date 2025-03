Niedersachsen fördert "Welcome Center" mit 1,5 Millionen Euro Stand: 20.03.2025 06:47 Uhr Niedersachsen stellt 1,5 Millionen Euro bereit, um neue "Welcome Center" zu gründen und bestehende auszubauen. Im Fokus steht aktuell eine engere Zusammenarbeit mit Marokko, Kolumbien und Indien.

Die "Welcome Center" seien ein wichtiger Baustein in der Strategie der rot-grünen Landesregierung, mehr Fachkräfte aus dem Ausland für niedersächsische Unternehmen zu gewinnen, teilte das Sozialministerium am Mittwoch in Hannover mit. Durch die Einrichtungen solle das Anwerben benötigter Fachkräfte aus diesen Ländern erleichtert werden, hieß es.

Niedersachsen präsentiert sich im Ausland

Die "Welcome Center" seien gleichzeitig regionale Anlauf-, Beratungs- und Informationsstellen für Unternehmen wie für Zuwanderinnen und Zuwanderer. Aktuell fördert das Land "Welcome Center" in Verden, Walsrode, Osnabrück, Braunschweig, Papenburg, Brake, Cuxhaven, Oldenburg, Göttingen und Hannover. Derzeit intensiviere das Land seine Kontakte zu Regionen in Marokko, Kolumbien und Indien, um sich dort bei Zuwanderungswilligen bekannt zu machen, hieß es. Als weitere Zielländer seien Ägypten, Brasilien, Ecuador, Ghana, Indonesien, Jordanien, Mexiko, die Philippinen, Tunesien und Usbekistan identifiziert worden.

