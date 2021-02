Niedersachsen erwartet Sonntag bis zu 40 Zentimeter Schnee Stand: 05.02.2021 12:15 Uhr Der Deutsche Wetterdienst sagt für das südliche und mittlere Niedersachsen von Sonnabend- bis Sonntagabend lang anhaltende und zeitweise starke Schneefälle vorher. Bis zu 40 Zentimeter seien möglich.

Der meiste Schnee werde in der Nacht zu Sonntag und am Sonntagmorgen fallen, prognostizieren die Meteorologen des DWD. Bis Sonntagmorgen rechnen sie mit 15 bis 25 Zentimeter Neuschnee, örtlich sogar bis zu 30 Zentimeter. Im Laufe des Sonntags lassen die Schneefälle den Angaben zufolge allmählich nach. Insgesamt seien bis zum Abend Schneehöhen von 25 bis 40 Zentimeter möglich.

Strenger Frost in den Nächten erwartet

Neben den großen Schneemengen erwartet der DWD starken bis stürmischen Ostwind, der zu Schneeverwehungen führen kann. Die Meteorologen warnen deshalb vor Unwettergefahr. Zudem sinken die Temperaturen: Für die Nacht zu Sonntag sind minus 2 bis minus 8 Grad angekündigt, für die Nacht zum Montag sind minus 4 bis minus 11 Grad möglich. Tendenz: weiter sinkend.

Feuerwehr rät: Decken und Thermoskanne mitnehmen

Der Sprecher der Feuerwehr im Emsland, Lambert Brand, rief Autofahrer dazu auf, wann immer möglich auf Fahrten zu verzichten. Denjenigen, die sich ins Auto setzen müssen, rät er dazu, dicke Kleidung und Decken sowie eine Thermoskanne mit einem heißen Getränk mitzunehmen. Sollte man in einer Schneeverwehung hängen bleiben, sei man wenigstens versorgt. Die 14 Autobahn- und 50 Straßenmeistereien in Niedersachsen sind derweil aber nicht untätig: Sie haben ihre Fahrzeuge mit Schneepflügen ausgerüstet. Mancherorts wurde bereits das Personal für das Wochenende aufgestockt. darüber hinaus gibt es ausreichend Streusalz, wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes sagte. Weil es in den vergangenen Jahren weniger Frost gegeben habe, seien die Hallen gut gefüllt.

Deutsche Bahn bietet flexible Ticketnutzung an

Auch im Bahnverkehr können die angekündigten Schneemassen zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. Die Deutsche Bahn warnt bereits vorsorglich vor Verspätungen und Zugausfällen in der Nordhälfte Deutschlands ab Sonnabendmittag. Reisenden bietet das Unternehmen an, die für dieses Wochenende gebuchten Tickets innerhalb der kommenden Woche flexibel zu nutzen oder kostenfrei zu stornieren.

Eingeschränkter Fährbetrieb auf Ostfriesischen Inseln

Darüber hinaus fallen wegen des starken Ostwindes am Wochenende viele Fähren zu den Ostfriesischen Inseln aus. Der Grund dafür ist, dass der Wind das Wasser aus dem Wattenmeer drückt und die Schiffe dadurch nicht mehr genug Tiefgang haben. Unter anderem fallen die Fähren nach Juist und Wangerooge aus. Auch im Fährverkehr zur Insel Norderney kann es nach Angaben der Reederei zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Ebenso fallen die Fähren nach Langeoog am Sonntag womöglich unwetterbedingt aus, am Sonnabend werden die Abfahrten verlegt. Zu Beeinträchtigungen kann es auch im Fährverkehr auf die Inseln Borkum, Spiekeroog und Baltrum kommen.

Störung der Telekommunikation befürchtet

Aber nicht nur Verkehrsprobleme sind möglich. Auch die Telekommunikation könnte gestört werden. Wo Telefonleitungen noch überirdisch verliefen, könnten diese durch Schneemassen abgerissen werden. Dadurch könne es zu Netzausfällen kommen, erläuterte der Oldenburger Energieversorger EWE.

Schulausfall am Montag möglich

Da der DWD für die Nacht zu Montag weitere Schneefälle mit Schneeverwehungen ankündigt, könnte sich das am Montag auch auf die Schulen auswirken. So weist der Landkreis Nienburg bereits darauf hin, dass der freiwillige Präsenzunterricht an den Grundschulen und in den Abschlussklassen auf Heim-Unterricht umgestellt werden könnte. In diesem Fall solle es aber eine Notbetreuung geben. Der Landkreis werde voraussichtlich erst am frühen Montagmorgen darüber entscheiden, ob der Präsenzunterricht stattfinden kann oder nicht.

Eine seltene Wetterlage wie 1978/79

Der Grund für den Wintereinbruch sind nach Angaben von Wetterexperten Luftmassengrenzen, die genau über dem Norden liegen. Kalte Luft komme aus Skandinavien zu uns, von Süden strömt deutlich wärmere und feuchte Luft dagegen. Es handele sich um eine seltene Wetterlage, sagte Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. Eine ähnliche Lage habe es im Winter 1978/79 gegeben - bei der Schneekatastrophe. Der DWD werde die Situation beobachten und gegebenenfalls Warnungen aussprechen.

