Niedersachsen erwartet Novavax-Impfstoff kommende Woche Stand: 22.02.2022 13:33 Uhr In Niedersachsen werden voraussichtlich ab kommender Woche Menschen mit dem neu zugelassenen Corona-Impfstoff Novavax geimpft. Das kündigte der Krisenstab in seiner wöchentlichen Pressekonferenz an.

Die erste Lieferung werde voraussichtlich am Freitag im Zentrallager des Bundes in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) ankommen, sagte Krisenstabsleiter Heiger Scholz am Dienstag an. Bislang hätten 7.820 Menschen Termine vereinbart. Angesichts von zu erwartenden 140.000 Dosen "können wir alle ermutigen, sich schnell impfen zu lassen", sagte Scholz weiter.

Neue Corona-Verordnung: Lockerungen sollen kommen

Regierungssprecherin Anke Pörksen kündigte in der Pressekonferenz an, am Mittwoch Informationen zur ab dem 24. Februar geltenden Corona-Verordnung bekannt zu geben. Diese sei derzeit noch in der Abstimmung. Bislang gehe sie davon aus, dass die von der Ministerpräsidenten-Runde geplanten Lockerungen in Kraft treten werden, sagte Pörksen.

