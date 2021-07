Niedersachsen erwartet Ansturm auf Küste, Harz und Heide Stand: 03.07.2021 10:46 Uhr Die Ferienorte an der Nordsee erwarten ab heute einen Urlauber-Ansturm. Ein Grund ist der Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Die Lüneburger Heide und der Harz melden bereits volle Hotels.

"Deutschland ist im Urlaubsfieber. Das merken wir auch auf den Ostfriesischen Inseln. Wir freuen uns über eine durchweg positive Buchungslage über den Sommer", sagte Marc Klinke, Marketingleiter der Ostfriesische Inseln GmbH. Viele Unterkünfte auf den Ostfriesischen Inseln seien für den Sommer schon nahezu ausgebucht. Wangerooge etwa verzeichnet für Juli und August eine Auslastung bei den Übernachtungsmöglichkeiten zwischen 90 und 100 Prozent. Auf Baltrum sind besonders Ferienwohnungen und Ferienhäuser gefragt und von Mitte Juli bis Ende August schon so gut wie weg. "In den Hotels und Pensionen sind aktuell in der Hauptsaison noch 15 Prozent der Unterkünfte frei gemeldet", sagte der Marketingleiter der Baltrumer Kurverwaltung, Stephan Moschner.

Videos 89 Min Camping in Norddeutschland Viele Norddeutsche machen in Corona-Zeiten Ferien im eigenen Land. Zum Beispiel auf einem der etwa 3.000 Campingplätze. (13.05.2021) 89 Min

Hohe Nachfrage bei Campingplätzen an der Nordsee

Dennoch gebe es immer wieder kurzfristig Kapazitäten, heißt es. Auf allen Inseln könnten sich durch Stornierungen Lücken für Spontanreisende finden. Wer jetzt buchen möchte, solle sich telefonisch oder per E-Mail an die Zimmervermittlungen wenden. Auf dem Festland wird es in den Sommermonaten ebenfalls voll. Die Erwartungen der Gastbetriebe würden vielerorts schon erfüllt, zum Teil sogar übertroffen, sagte Jonas Hinrichs von der Marketinggesellschaft Die Nordsee. "Bei den Campingplätzen ist die Nachfrage gerade sehr hoch." Viele Urlauber ziehe es gezielt ins Freie - sie seien auf der Suche nach Outdoor-Aktivitäten.

Heide-Region setzt auf NRW-Urlauber

Auch in anderen Tourismus-Hochburgen wie Harz und Heide blickt man positiv in den Sommer. "Wir sind ganz zufrieden. Auffällig ist, dass es sehr viele kurzfristige Buchungen gibt", sagte Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen seien für die Region "der größte Markt", so von dem Bruch. Für August hätten von rund 2.000 Hotels noch rund 130 freie Kapazitäten. "Der gesamte Markt steht aber noch nicht zur Verfügung, wir können noch nicht aus dem Vollen schöpfen", sagte von dem Bruch.

Im Harz geht es im Juli bergauf

Im Harz stimmt die Buchungslage die Touristiker ebenfalls zuversichtlich. Zwar seien im Juni viele Ausflügler noch nicht über Nacht geblieben, teilte Madeline Pagenkemper vom Harzer Tourismusverband mit. Das ändere sich aber nun. "Ab Juli sieht auch die Auslastung bei den gebuchten Übernachtungen in den einzelnen Ferienorten sehr gut aus", so Pagenkemper.

Personal ist in andere Branchen abgewandert

Ein Problem haben alle Urlaubsregionen: den Fachkräfte- und Personalmangel. Viele Arbeitskräfte aus den Hotel-, Gaststätten- und Servicebereichen seien als Folge der Corona-Pandemie mit monatelangen Schließungen in andere Branchen abgewandert. Laut Dehoga fehle es an Köchen, Zimmerpersonal, Reinigungskräften sowie Kellnerinnen und Kellnern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.07.2021 | 09:00 Uhr