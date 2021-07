Niedersachsen erwägt tägliche Corona-Tests für Schüler Stand: 22.07.2021 10:27 Uhr Kultusminister Tonne (SPD) will die Corona-Testfrequenz an Niedersachsens Schulen nach den Sommerferien möglicherweise erhöhen. Statt wöchentlich zwei könnten dann tägliche Tests für die Kinder anstehen.

"Niemand wird nach den Sommerferien ohne einen negativen Corona-Test in die Schule gehen", sagte Grant Hendrik Tonne der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Die Landesregierung wolle Kindern und Jugendlichen unbedingt den Präsenzunterricht ermöglichen, auch bei höheren Inzidenzen. Die Bedeutung anlassloser Tests habe er anfangs unterschätzt, sagte der Minister der Zeitung. Zudem würden Maske, Abstands- und Hygieneregeln auch im neuen Schuljahr wichtig bleiben. Auch wenn ihm die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus Sorge mache, hätten sich die Sicherheitsmechanismen bewährt.

Videos 2 Min Wie schnell gibt es mobile Luftfilter in den Schulen? Der Bund will die Filter für Klassenzimmer mit 200 Millionen Euro fördern. Aber stehen sie schon zum Ferienende bereit? (20.07.2021) 2 Min

Tonne sieht Schulträger bei Luftfiltern in der Verantwortung

Ob alle Schulen zum Schulbeginn am 2. September mit Luftfiltern ausgestattet sind, hängt dem Minister zufolge von den Trägern ab. Die Umsetzung liege bei ihnen. Durch die finanzielle Rückendeckung des Landes hätten sie "alle Möglichkeiten zum Handeln", so Tonne zur NOZ. Das Land habe zusätzliche Fördermöglichkeiten in Höhe von 20 Millionen Euro geschaffen. Nötigenfalls solle finanziell nachgebessert werden.

