Niedersachsen erleichtert verkaufsoffene Sonntage

Als Unterstützung in Corona-Zeiten gelten dieses Jahr für den Einzelhandel in Niedersachsen andere Regeln für die Sonntagsöffnung. Jede Kommune darf dem Gesetz entsprechend vier verkaufsoffene Sonntage abhalten, Anlass können ausnahmsweise jedoch auch kleinere Veranstaltungen sein. Regulär dürfen Geschäfte sonntags nur zu großen Volksfesten und Messen öffnen, von denen in diesem Jahr allerdings viele ausfallen. Auf die Ausnahmeregelung verständigte sich am Mittwoch ein runder Tisch aus Landesregierung, Kirchen und Verbänden, wie das Wirtschaftsministerium in Hannover mitteilte.

Videos 03:03 Hallo Niedersachsen Oberbürgermeister fordern verkaufsoffene Sonntage Hallo Niedersachsen In einem offenen Brief an Ministerpräsident Weil haben mehrere Oberbürgermeister vier verkaufsoffene Sonntage gefordert, um die Umsatzeinbußen der Corona-Krise abzufangen. Video (03:03 min)

Ver.di und Kirchen geben nach

Weiterhin gilt allerdings, dass sich die Beteiligten vor Ort einigen müssen - auch mit ver.di. Diese trägt die Lockerung der Sonntagsöffnung nach anfänglich großem Widerstand nun grundsätzlich mit. Allerdings verweist die Gewerkschaft darauf, dass es einen "angemessenen Anlass" geben sollte. Dieser könne zum Beispiel eine Chance für Künstlerinnen und Künstler sein, an diesen Tagen in den Innenstädten aufzutreten. Auch den Kirchen fällt das Zugeständnis nicht leicht: "Aber wir können nachvollziehen, dass jetzt nichts unversucht gelassen werden soll, um Arbeitsplätze zu sichern", sagte die evangelische Oberlandeskirchenrätin Kerstin Gäfgen-Track.

FDP geht Lockerung nicht weit genug

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) ist zuversichtlich, dass die Lockerung ein "Anreiz für die Kunden und ist eine große Chance für den Einzelhandel". Unternehmer- und Kommunalverbänden stehen hinter der Entscheidung. Der FDP-Fraktion im Landtag gehen die Lockerungen dagegen nicht weit genug. Sie kritisierte, dass es bei vier verkaufsoffenen Sonntagen bleibt und nicht mehr Termine möglich sind.

