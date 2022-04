Niedersachsen erlaubt militärische Transporte an Sonntagen Stand: 06.04.2022 15:19 Uhr Das Niedersächsische Verkehrsministerium hat für militärische Transporte im Auftrag der Bundeswehr eine Ausnahmeregelung vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot erlassen.

Damit wolle man die Transporte verbündeter Streitkräfte beschleunigen, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. "Die NATO hat bereits Schutzmaßnahmen in den osteuropäischen Mitgliedstaaten eingeleitet, an denen sich auch die Bundeswehr beteiligt. Für diese Transporte ebnen wir jetzt schnell den Weg", begründete Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann die Maßnahme. Der schreckliche Krieg in der Ukraine habe durch die Gräueltaten von Butscha eine neue Qualität bekommen, die ihn fassungslos mache, so der CDU-Politiker.

Die Ausnahmeregelung ist befristet bis zum 26. Juni

Die Ausnahmegenehmigung gilt nach Auskunft des Ministeriums für gewerbliche militärische Transporte der Bundeswehr und verbündeter Streitkräfte. Gültig ist sie demnach bis zum 26. Juni.

