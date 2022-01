Niedersachsen empfiehlt Booster für 12- bis 17-Jährige Stand: 07.01.2022 08:52 Uhr In Niedersachsen können sich auch Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren eine Corona-Auffrischungsimpfung geben lassen. Das Gesundheitsministerium spricht sich explizit dafür aus.

Aus Sicht der Landesregierung bestehe "absolut kein Anlass", Jugendlichen eine Auffrischungsimpfung zu verwehren, sagte Daniela Behrens (SPD). Angesichts der rapiden Ausbreitung der Omikron-Variante sei sie davon überzeugt, dass so viele Menschen in Niedersachsen wie möglich eine Auffrischungsimpfung erhalten sollten. Eine dritte Impfung diene dem Schutz der Jugendlichen und sollte möglich sein, wenn sie und ihre Eltern das wünschen. Die 12- bis 17-Jährigen können drei Monate nach der Zweitimpfung ihre Booster-Impfung bekommen.

Stiko empfiehlt Dritt-Impfung erst ab 18 Jahren

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Booster-Impfung derzeit nur für Erwachsene. Viele Ärztinnen und Ärzte orientieren sich an dieser Empfehlung. Das Land kann sie nicht anweisen, auch Jugendlichen eine dritte Impfung anzubieten. Jugendliche und deren Eltern sollten sich daher bei ihrer Hausarztpraxis oder bei ihrem Landkreis oder ihrer kreisfreien Stadt darüber informieren, ob es Impfangebote in der Nähe für sie gibt, so Behrens.

Booster für Jugendliche: Niedersachsen auf Platz drei

Laut dem aktuellen Impfquotenmonitoring des Robert Koch-Instituts sind in Niedersachsen 59,3 Prozent der 12- bis 17-Jährigen zweimal geimpft. 8,8 Prozent von ihnen haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Das ist im Ländervergleich die dritthöchste Quote. Nur in Baden-Württemberg und im Saarland liegt sie höher. Insgesamt haben 44,7 Prozent der Niedersächsinnen und Niedersachsen eine Booster-Impfung erhalten.

