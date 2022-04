Niedersachsen - ein Paradies für Bußgeldsünder? Stand: 07.04.2022 18:00 Uhr Fast 70.000 Fälle von Geldforderungen des Landes sind derzeit unbearbeitet. Wahrscheinlich handelt es sich um einen zweistelligen Millionenbetrag. Niedersachsen könnte das Geld gut gebrauchen.

von Angelika Henkel

Mal geht es um 100 Euro, mal um 1.000 Euro - Geldforderungen des Landes, die Schuldnerinnen und Schuldner nicht gezahlt haben. Etwa, wenn Gerichtskosten nach Urteilen offen geblieben sind. Oder weil die Rechnung des Grundbuchamtes nicht beglichen wurde und jede Mahnung ins Leere lief. Oder weil das Gewerbeaufsichtsamt Bußgelder verhängt hat, die nicht gezahlt wurden.

Ministerium verweist auf Software- und Computerprobleme

Ein Sprecher des Finanzministeriums teilte dem NDR in Niedersachsen mit, Computerumstellungen hätten zu einem Bearbeitungsstau geführt: "Zum einen ist ein altes System technisch bedingt ausgefallen und zum anderen hat sich der Einsatz des neuen Systems verzögert, weil es bei der Software Probleme gab."

Videos 5 Min Unterwegs mit dem Gerichtsvollzieher Als Gerichtsvollzieher kennt Dirk Gutzmann viele Schicksale. Trotz 14 Jahren Berufserfahrung lassen sie ihn nicht kalt. (20.03.22) 5 Min

FDP: Wir brauchen das Geld für viele Projekte

Die FDP, die bereits mehrere parlamentarische Anfragen dazu gestellt hat, findet das empörend. "Es geht um vollstreckbares Geld der Steuerzahler. Geld, das wir für viele Projekte in unserem Land brauchen", sagt Marco Genthe, rechtspolitischer Sprecher der FDP im Landtag. Überrascht ist der Oppositionspolitiker nach eigenen Angaben, dass das Finanzministerium nicht beziffern kann, um wie viel Geld es geht. "Das ist mir ein absolutes Rätsel. Eine Firma, die nicht mal weiß, wie viel Rechnungen sie rausgeschickt hat, wäre nicht kreditwürdig", so Genthe. Das Finanzministerium verweist darauf, dass die Statistik bislang nach Fristen sortiert ist, nicht nach der Höhe der Forderungen. Das mache die Nennung einer Summe nicht möglich.

Gerichtsvollzieherbund schätzt einen zweistelligen Millionenbetrag

Die Vollstreckung gegenüber den Schuldnerinnen und Schuldnern übernehmen örtliche Gerichtsvollzieher. Mario Kasselmann vom Deutschen Gerichtsvollzieherbund schätzt, dass es bei dem Rückstand insgesamt um eine zweistellige Millionensumme geht. "Bei solchen Aufträgen geht es meist um mehrere Hundert bis zu mehreren Tausend Euro pro Fall - bei fast 70.000 Fällen kann man hochrechnen, was das bedeutet." Sicherlich sei nicht alles einzutreiben, weil einige Schuldner nicht genug Geld hätten, trotzdem müsse man es versuchen.

Vollstreckungen in Papierform sind unzulässig

Waren es 2017 noch etwa 22.000 Aufträge, die unbearbeitet waren, sind es nun mehr als 68.000. Zuständig ist das Landesamt für Bezüge und Versorgung in Aurich. Immerhin: Bereits vor zwei Jahren wurden dort fünf Menschen angestellt, um zu verhindern, dass Forderungen verjähren und dann verfallen. Das ist gelungen. Laut Finanzministerium geht es jetzt um das Abarbeiten der Altfälle. Doch Mario Kasselmann hat Zweifel, dass das schnell klappt. Denn derzeit schicken die Gerichtsvollzieher die meisten Aufträge, die sie aus Aurich bekommen, zurück. "Vollstreckungen, die wir in Papierform erhalten, sind unzulässig", erklärt Kasselmann, "das hat der Gesetzgeber so beschlossen".

25 Fälle elektronisch, 2.500 per Post

Hintergrund ist eine Änderung in der Zivilen Prozessordnung, die vor acht Jahren verabschiedet wurde. Seit dem 1. Januar 2022 müssen die Aufträge an die rund 400 Gerichtsvollzieher und Gerichtsvollzieherinnen per elektronischer Akte verschickt werden. Doch mindestens bis März gelang die Umsetzung im Amt in Aurich nur eingeschränkt. In gerade mal 25 Fällen wurde eine elektronische Akte verschickt, ganze 2.500 Akten gingen per Post aus.

Beim Deutschen Gerichtsvollzieherbund und der FDP sorgt das für Kopfschütteln. Das Finanzministerium kündigte an, dass das Computerprogramm nun funktionieren sollte und die Abarbeitung von jetzt an Fahrt aufnehme.

Weitere Informationen Fast 2.000 Bußgeld-Verfahren in Stade wegen Corona-Verstößen Die meisten Verfahren gab es, weil Menschen sich nicht an die Kontaktbeschränkungen hielten. (24.02.22) mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 07.04.2022 | 19:30 Uhr