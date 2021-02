Niedersachsen bestellt für 470 Millionen Euro neue Züge Stand: 25.02.2021 15:14 Uhr Das Land schafft für die Rekordsumme von fast einer halben Milliarde Euro neue Regionalzüge an. Die hochmodernen Triebwagen sollen vor allem im Nordwesten fahren.

Die 34 Doppelstockzüge mit insgesamt 154 Waggons werden am Alstom-Standort Salzgitter gebaut und instandgehalten. "Das ist ein Meilenstein für den Ausbau des Schienennahverkehrs in Niedersachsen", sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Noch nie habe das Land so viele Züge auf einen Schlag bestellt. Der Auftrag sichere langfristig Beschäftigung. Für die Wartung über einen Zeitraum von 30 Jahren wird mit Alstom ein weiterer Vertrag im Volumen von 340 Millionen Euro geschlossen.

Direktverbindungen nach Wilhelmshaven

Die Triebwagen sollen auf den Linien von Osnabrück und Hannover nach Bremerhaven sowie von Hannover nach Wilhelmshaven und Norddeich-Mole eingesetzt werden. Insbesondere Wilhelmshaven soll dadurch künftig leichter erreichbar sein. Die Züge fahren rein elektrisch. Nach Angaben der Landesnahverkehrsgesellschaft sind es die leisesten Regionalbahnen in Deutschland - sowohl für die Fahrgäste als auch für die Anwohnenden entlang der Strecken. Selbst bei Tempo 160 seien die Triebwagen nicht lauter als ein moderner Staubsauger, heißt es.

WLAN für die Fahrgäste

Die nach Wünschen des Landes konzipierten Züge - es handelt sich um 68 Steuer- und 86 Mittelwagen - haben zwei Stockwerke und sind barrierefrei. Die Fahrgäste können an Bord WLAN nutzen. Bis die neuen Bahnen rollen, wird allerdings noch etwas dauern: Erst Ende 2024 sollen sie den Betrieb aufnehmen und täglich rund 40.000 Fahrgäste befördern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.02.2021 | 14:00 Uhr