Niedersachsen beschleunigt Ausbau von Solaranlagen Stand: 08.11.2023 09:59 Uhr In Niedersachsen wird immer mehr Energie durch Solaranlagen erzeugt. In diesem Jahr geht die Landesregierung von einer Verdopplung des Ausbaus im Vergleich zum Vorjahr aus.

Wie das Energieministerium mitteilte, wurden bis Anfang November 1,1 Gigawatt Leistung zusätzlich installiert. Im gesamten vergangenen Jahr waren es noch 0,6 Gigawatt. Der durch Photovoltaikanlagen erzeugte Strom war in den vergangenen Jahren vor allem auf privaten Hausdächern produziert worden. Um den Ausbau der Solarenergie voranzutreiben, müssen seit Anfang dieses Jahres Solaranlagen auf gewerblichen Neubauten installiert werden. Diese Pflicht soll ab nächstem Jahr auch für öffentliche Neubauten gelten.

Videos 3 Min Niedersachsen startet Solaroffensive für landeseigene Gebäude (05.08.2023) Finanzminister Heere und der Energieversorger Enercity haben zu diesem Zweck einen Vertrag abgeschlossen. 3 Min

65-Gigawatt-Ziel in weiter Ferne?

Das festgelegte Ziel der rot-grünen Landesregierung ist ein Wert von 65 Gigawatt, der bis 2035 aus Solaranlagen produziert werden soll. Laut Energieministerium gibt es aktuell in ganz Niedersachsen 46.000 Photovoltaikanlagen, die insgesamt 6,77 Gigawatt Leistung erzeugen. Im Schnitt müssten jährlich 4,8 Gigawatt hinzukommen - das wäre mehr als das Vierfache des Wertes in diesem Jahr. Hinsichtlich der installierten Gesamtleistung liege Niedersachsen damit auf Platz vier der Bundesländer, so das Ministerium. Wird die Zahl jedoch in Relation zur Größe des Bundeslandes gesetzt, belegt es den letzten Platz.

Schlagwörter zu diesem Artikel Solarenergie