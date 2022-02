Niedersachsen bereit für Aufnahme Geflüchteter aus Ukraine Stand: 24.02.2022 16:26 Uhr Die niedersächsische Landesregierung hat den Angriff Russlands auf die Ukraine aufs Schärfste verurteilt. Nun bereitet sich das Land auf die Ankunft geflüchteter Menschen vor.

Man werde die Kapazitäten voll ausnutzen und erweitern, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag in Hannover. Den Angaben nach liefen Gespräche mit Bund und Kommunen über die Unterbringung von Menschen auf der Flucht. Ihnen müsse so schnell wie möglich Schutz geboten werden, so Pistorius. In Niedersachsen leben nach Angaben des Innenministers derzeit etwa 11.000 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit.

Landesaufnahmestellen haben Kapazitäten

Unklar ist, wie viele Menschen wegen des Krieges aus der Ukraine flüchten könnten. Pistorius sagte, die vermuteten Zahlen hätten insgesamt eine große Spreizung von einigen Hunderttausend bis zu zwei Millionen Menschen. Bislang sei überdies gar nicht absehbar, ob und in welche Richtung es Fluchtbewegungen aus der Ukraine geben werde. Die Landesaufnahmestellen für Flüchtlinge in Niedersachsen seien derzeit etwa zu drei Vierteln ausgelastet. "Das heißt, wir haben Kapazität", so Pistorius.

Diakonie ruft zur Unterstützung geflüchteter Menschen auf

Die Diakonie Niedersachsen hat am Donnerstag dazu aufgerufen, sich auf die Ankunft von geflüchteten Menschen im Land vorzubereiten. "Wir sind gefordert, den Menschen, die völlig unverschuldet in Not geraten sind, beizustehen", sagte Vorstand Hans-Joachim Lenke in Hannover. Den Menschen müssten Perspektiven eröffnet werden. "Wir denken an die Menschen, die nun um ihr Leben und ihre Heimat fürchten", sagte Lenke. Er rief zum Gebet für die Menschen in der Ukraine und für den Frieden auf.

Pro Asyl macht sich für unbürokratische Einreise stark

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat am Donnerstag eine unbürokratische Einreise für Menschen aus der Ukraine gefordert. Seit 2017 dürfen ukrainische Bürgerinnen und Bürger ohne Visum in die Europäische Union einreisen. Einzige Voraussetzung: Sie benötigen einen biometrischen Pass. Den besäßen aber nur die wenigsten Ukrainer, heißt es in einem Positionspapier, aus dem das RedaktionsNetzwerk Deutschland zitiert. "Daher sollte diese formale Hürde umgehend ausgesetzt werden", heißt es in dem Papier. Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt forderte am Donnerstag zudem in der "Neuen Osnabrücker Zeitung", "alle östlichen EU-Staaten - vor allem Polen und Ungarn - auf, die Grenzen nicht weiter für Flüchtlinge zu verschließen. Wenn es um Gefahren für Leib und Leben geht, müssen Menschen Grenzen überschreiten dürfen". Die Aufenthaltstitel für ukrainische Staatsangehörige, die sich derzeit in Deutschland aufhalten, müssten "unbürokratisch verlängert werden".

