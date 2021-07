Niedersachsen begrüßt Testpflicht für Reiserückkehrer Stand: 30.07.2021 15:49 Uhr Ab Sonntag gilt eine allgemeine Corona-Testpflicht für alle, die aus dem Ausland nach Deutschland einreisen. Niedersachsens Landesregierung befürwortet die neue Einreiseverordnung.

Ministerpräsident Stephan Weil und Gesundheitsministerin Daniela Behrens (beide SPD) hätten sich seit vielen Wochen dafür starkgemacht, sagte eine Regierungssprecherin am Freitag in Hannover. "Daher sind wir erfreut, dass das nun endlich kommen soll", hieß es vor dem Beschluss durch das Bundeskabinett am Freitagnachmittag.

Weitere Informationen Neue Einreiseregeln: Was sich ab dem 1. August ändert Ab Sonntag tritt eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Die Regeln hat das Bundeskabinett am Freitag beschlossen. extern

Althusmann: Testpflicht "sinnvoll und notwendig"

Auch Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) bezeichnete die Maßnahme als "sinnvoll und notwendig", damit das Infektionsgeschehen in Deutschland "beherrschbar" bleibe und "erneute Verschärfungen der Corona-Regeln nach der Urlaubszeit" vermieden werden könnten. Hohe Inzidenzen in vielen Urlaubsgebieten sorgten insbesondere durch die hochansteckende Delta-Variante "trotz aller Vorsicht" dafür, dass Reiserückkehrende das Virus mitbringen könnten, sagte Althusmann.

Nachweispflicht gilt für jeden ab zwölf Jahren

Die neue Verordnung sieht vor, dass Reiserückkehrende ab zwölf Jahren ab Sonntag ein aktuelles Corona-Testergebnis vorlegen müssen. Geimpfte und Genesene sind davon ausgenommen, sofern sie ihren Status nachweisen können. Die Regelung gilt für alle Länder, unabhängig vom genutzten Verkehrsmittel.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.08.2021 | 08:00 Uhr