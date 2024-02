Niedersachsen: Wieder Demonstrationen gegen Rechtsextremismus Stand: 10.02.2024 08:11 Uhr Seit Wochen gehen in Niedersachsen Zehntausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Auch an diesem Wochenende sind Veranstaltungen geplant.

Viele Kundgebungen und Demonstrationen finden an diesem Wochenende in Südniedersachsen und im Weserbergland statt. So gibt es heute unter dem Motto "Laut gegen Rechtsextremismus" eine Demonstration in Hameln. In Osterode am Harz ist am Sonntagabend eine Kundgebung mit dem Aufruf "Gemeinsam Demokratie verteidigen! - Rechtsextremismus und Rassismus stoppen!" geplant.

Geplante Demos gegen Rechtsextremismus in Niedersachsen

Die folgende Liste gibt eine Übersicht über weitere geplante Aktionen, dabei wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

Bad Lauterberg: Am Sonntag, 11. Februar, ruft der SPD-Ortsverein gemeinsam mit Vereinen und Verbänden zu einer Demonstration gegen Rechtspopulismus auf. Beginn ist um 15 Uhr an der Butterbergstraße, Ecke Wiesenbek.

Am Sonntag, 11. Februar, ruft der SPD-Ortsverein gemeinsam mit Vereinen und Verbänden zu einer Demonstration gegen Rechtspopulismus auf. Beginn ist um 15 Uhr an der Butterbergstraße, Ecke Wiesenbek. Bersenbrück: Unter dem Motto "Bunt statt Braun - Demonstration für Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit" findet am Samstag, 10. Februar, um 10.30 Uhr eine Kundgebung auf dem Marktplatz statt. Auch die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens (SPD) wird als Rednerin erwartet.

Unter dem Motto "Bunt statt Braun - Demonstration für Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit" findet am Samstag, 10. Februar, um 10.30 Uhr eine Kundgebung auf dem Marktplatz statt. Auch die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens (SPD) wird als Rednerin erwartet. Einbeck: Zu einer Kundgebung am Samstag, 10. Februar, um 14 Uhr am Bahnhof Einbeck-Mitte rufen der DGB, die Linksjugend, die Antifa-Gruppe „161 Einbeck“, das "Offene Antifaschistische Treffen Einbeck" (OATE) und das Bündnis "Einbeck ist bunt" auf.

Zu einer Kundgebung am Samstag, 10. Februar, um 14 Uhr am Bahnhof Einbeck-Mitte rufen der DGB, die Linksjugend, die Antifa-Gruppe „161 Einbeck“, das "Offene Antifaschistische Treffen Einbeck" (OATE) und das Bündnis "Einbeck ist bunt" auf. Hameln: Am Samstag, 10. Februar, findet ab 11 Uhr eine Demo unter dem Motto "Laut gegen Rechtsextremismus" statt. Treffpunkt ist im Bürgergarten.

Am Samstag, 10. Februar, findet ab 11 Uhr eine Demo unter dem Motto "Laut gegen Rechtsextremismus" statt. Treffpunkt ist im Bürgergarten. Hann. Münden : Für Samstag, 10. Februar, ruft das "Hann. Mündener Bündnis gegen Rechts" zur Demonstration auf. Beginn ist um 15 Uhr auf dem Kirchplatz.

: Für Samstag, 10. Februar, ruft das "Hann. Mündener Bündnis gegen Rechts" zur Demonstration auf. Beginn ist um 15 Uhr auf dem Kirchplatz. Osterode am Harz : Am Sonntag, 11. Februar, ist um 18 Uhr eine Kundgebung unter dem Motto "Gemeinsam Demokratie verteidigen! - Rechtsextremismus und Rassismus stoppen!" auf dem Kornmarkt geplant.

: Am Sonntag, 11. Februar, ist um 18 Uhr eine Kundgebung unter dem Motto "Gemeinsam Demokratie verteidigen! - Rechtsextremismus und Rassismus stoppen!" auf dem Kornmarkt geplant. Wunstorf: Am Montag, 12. Februar, ruft ein Bündnis von 18 bis 20 Uhr zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus vor der Stadtkirche in der Innenstadt auf.

Zehntausende demonstrieren in Niedersachsen

Am vergangenen Samstag waren in Hannover nach Polizeiangaben bis zu 7.000 Menschen dem Aufruf des Bündnisses "Bunt statt Braun" gefolgt und hatten einen Menschenkette um den Niedersächsischen Landtag gebildet - unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer". Die Veranstalter sprachen von 10.000 Menschen. Mit der Aktion unterstützen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine ähnliche Aktion, die sich zeitgleich rund um den Bundestag in Berlin abspielte. Weitere Proteste fanden in Edewecht (Landkreis Ammerland), Winsen/Luhe (Landkreis Harburg) und Walsrode (Heidekreis) statt. Kundgebungen mit jeweils mehreren Tausend Teilnehmenden gab es auch in Georgsmarienhütte bei Osnabrück und Wolfenbüttel. Weitere kamen in Brake (Landkreis Wesermarsch), Gifhorn und Leer zusammen. Demonstriert wurde darüber hinaus auch in Stade, Edemissen und Seesen.

Mehr als 100 Demos gegen Rechtsextremismus

Allein im Zeitraum zwischen dem 15. und dem 28. Januar hat es nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums rund 100 Kundgebungen in Niedersachsen gegeben. "Von der Nordseeküste bis zum Teutoburger Wald, von der niederländischen Grenze bis zum Harz: Überall in Niedersachsen stehen Menschen auf und gehen für den Erhalt unserer Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf die Straße", sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD). "Das ist ein starkes und deutlich sichtbares Zeichen für all diejenigen, die unsere Demokratie unterwandern wollen und Hass und Hetze verbreiten."

Allein 25.000 Menschen bei Kundgebung in Osnabrück

Auslöser für die Proteste waren Enthüllungen über ein Treffen radikaler Rechter am 25. November in Potsdam, an dem einige AfD- und CDU-Politiker teilgenommen hatten. In Hannover hatten sich am 20. Januar rund 35.000 Menschen sich an einer Kundgebung beteiligt. Am 27. Januar versammelten sich in Osnabrück laut Polizei etwa 25.000 Menschen bei einer Kundgebung - laut Innenministerium wurden zunächst 10.000 Menschen erwartet. Dort sprach auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). "Wir stehen zusammen gegen den Hass der Faschisten und der AfD. Wir stehen für die Freiheit und die Menschenwürde jedes Einzelnen, denn die Würde des Menschen ist unantastbar", sagte der gebürtige Osnabrücker.

