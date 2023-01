Niedersachsen: Wer folgt auf Pistorius als Innenminister? Stand: 17.01.2023 21:21 Uhr Zwei Namen fallen nach NDR-Informationen in Regierungskreisen häufiger: Siemtje Möller und Sven Ambrosy (beide SPD). Am Ende entscheidet der Ministerpräsident über die Pistorius-Nachfolge.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius tritt die Nachfolge von Christine Lambrecht (beide SPD) als Bundesverteidigungsminister an. Damit wird der Posten des Innenministers frei. Chancen darauf könnte die 39-jährige SPD-Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller haben, so heißt es in Regierungskreisen. Sie ist parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium und lebt im friesländischen Varel. Sven Ambrosy ist ebenfalls SPD-Politiker. Der 52-Jährige ist als Landrat des Landkreises Friesland in der Kommunalpolitik zu Hause und fest verwurzelt in Niedersachsen.

Ministerpräsident Weil entscheidet über Pistorius-Nachfolge

Wer in Niedersachsen künftig an der Spitze des Innenministeriums steht, entscheidet am Ende Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Der Fraktionschef der CDU im Landtag, Sebastian Lechner, warnte bereits vor einer Hängepartie. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) forderte ebenfalls Tempo: Die rund 24.000 Polizistinnen und Polizisten in Niedersachsen bräuchten schnell eine starke und professionelle Führung.

