Niedersachsen: Weil kritisiert Lockerungen und Hotspot-Regel Stand: 16.03.2022 12:33 Uhr Bevor am Freitag Bundestag und Bundesrat über das neue Infektionsschutzgesetz abstimmen, hat Niedersachsens Ministerpräsident Weil erneut die Lockerungspläne kritisiert. Die Hotspot-Regel sei praxisfern.

"Die Pandemie ist nachweislich nicht vorbei und sie wird auch Anfang April nicht vorbei sein", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Der bisherige Instrumentenkasten sei auch nach der Übergangszeit noch notwendig. Bis zum 2. April haben die Bundesländer die Möglichkeit, viele der bisherigen Corona-Maßnahmen aufrecht zu erhalten - darunter die 3G-Regel, Masken-, Abstands- und Testpflicht. Für die Zeit danach sieht der Gesetzesentwurf lediglich Basisschutzmaßnahmen wie eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Pflegeheimen vor.

Hotspot-Regelung für stark von Corona betroffene Regionen

Neu eingeführt werden soll im Infektionsschutzgesetz eine Hotspot-Regelung, die regional dort angewandt werden kann, wo es stark gehäufte Corona-Infektionen gibt oder eine Überlastung der Krankenhäuser droht. Mit der Hotspot-Regelung wären regional auch künftig Maskenpflicht, Abstandsgebote und Hygienekonzepte möglich. Allerdings muss der Landtag darüber abstimmen, ob für eine Region die Hotspot-Regel greifen soll.

"Hotspot-Regelungs-Verhinderungsregelung"

Niedersachsens Regierungschef betrachtet es als "praxisfern, dass durch Landesregierung und Landtag spezifische Maßnahmen für einzelne Landkreise oder kreisfreie Städte festgelegt werden sollen". Die Landesregierung müsse die Voraussetzungen für die Gefahr einer dynamischen Infektionslage auch landesweit feststellen können. Die aktuell geplante Regel bezeichnete er als "Hotspot-Regelungs-Verhinderungsregelung". Niedersachsen sei bisher gut damit gefahren, frühzeitig präventive Maßnahmen zu ergreifen, wann immer dies notwendig erschien, so Weil. "Daran muss festgehalten werden."

Wie stimmt Niedersachsen im Bundesrat ab?

Ob Niedersachsen die geplante Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes bei der Abstimmung am Freitag im Bundesrat ablehnen werde, sei noch offen, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei am Mittwoch. Es liefen noch Gespräche mit anderen Länderchefs, und man sei guter Hoffnung, dass sich noch Änderungen an dem Gesetzesentwurf erreichen ließen. "Wir senden hiermit einfach ein starkes Signal, dass uns die bisherigen Überlegungen in Berlin nicht ausreichen", sagte der Sprecher. In der wöchentlichen Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs am Dienstag hatte Regierungssprecherin Anke Pörksen noch erklärt, dass Niedersachsen nicht gegen das neue Infektionsschutzgesetz stimmen werde, weil es dann gar keine Möglichkeiten mehr zum Eingreifen in das Pandemie-Geschehen geben würde.

Bund-Länder-Gespräche am Donnerstag

Am Donnerstag kommen Bund und Länder erneut zu Beratungen zusammen. Dabei soll es auch darum gehen, welche Corona-Regeln für die Zeit ab dem 20. März gelten sollen. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatten sich im Vorfeld darauf verständigt, dass die meisten Beschränkungen zu diesem Datum entfallen sollen. Lauterbach verteidigte den Gesetzesentwurf im ARD-Morgenmagazin mit den Worten: "Politik ist das Finden eines Kompromisses, der funktionieren muss."

