Stand: 16.08.2020 15:49 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Niedersachsen: Wechselhaftes Wochenendwetter

Sturzregen, Sonne, Gewitter - das Wetter hatte in den vergangenen Tagen für Niedersachsen einiges zu bieten. Nach den Unwettern am Freitag war das Wochenende größtenteils sonnig. Nach einem kurzen Abfall kletterten die Temperaturen auf bis zu 29 Grad. Am Sonntagnachmittag kam es in einigen Regionen zu den von Meteorologen angekündigten Gewittern mit heftigen Schauern. Landwirte sowie Fähr- und Schiffsbetreiber im Land freuten sich über den Regen der letzten Tage. Die Pegelstände in Niedersachsens Flüssen erholten sich leicht, die Waldbrandgefahr sank.

Weitere Informationen Wetter: Vorhersage und Regenradar für Norddeutschland Das Wetter in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen: Vorhersage, Regenradar, PLZ-Suche und Unwetterwarnungen. mehr

In Hannover laufen Keller und Tiefgaragen voll

Bei der Feuerwehr in der Landeshauptstadt Hannover etwa waren am frühen Freitagabend binnen kurzer Zeit 32 Anrufe wegen vollgelaufener Keller, überschwemmter Straßen und Wasserschäden in Tiefgaragen eingegangen. Besonders betroffen war demnach der Stadtteil Davenstedt. Hier stand das Wasser in einer Tiefgarage 40 Zentimeter hoch. Schwere Schäden gab es ersten Informationen zufolge jedoch nicht.

Starker Regen sorgt für überschwemmte Straßen 15.08.2020 11:38 Uhr Am Freitag ist es im Raum Osnabrück zu starken Regenfällen gekommen. Die Kanalsysteme waren vielerorts überfordert und die Straßen standen unter Wasser.







3 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kettenkamp: Feuerwehr rettet Einfamilienhaus

Auch im Landkreis Osnabrück hatten die Einsatzkräfte einiges zu tun. In Kettenkamp in der Samtgemeinde Bersenbrück hat das Unwetter beinahe ein Einfamilienhaus unter Wasser gesetzt. Der Vorgarten war überschwemmt, das Wasser stand bereits im Hausflur. "Es drohte, der Keller voll Wasser zu laufen. Das war Gott sei Dank nicht der Fall. Die Bewohner haben ordentlich mitgeholfen", sagte ein Feuerwehrsprecher. In Quakenbrück lief das Wasser in ein Gebäude eines Gewerbebetriebes. In Wohngebieten hätten Anwohner das Wasser "mit Besen und Wasserschiebern auf die Straße zurückgeschoben", sagte ein Feuerwehrsprecher. Auch hier drohten Häuser, vollzulaufen.

Flusspegel ändern sich langsam

Landwirte wird der Regen wohl erfreuen, auch wenn er sicherlich nicht ausreicht, um die vergangenen trockenen Wochen auszugleichen. Auch bei den Fährbetreibern und Freizeitskippern an den niedersächsischen Flüssen dürfte er die Sorgenfalten etwas glätten. An der Oberweser zwischen Hann. Münden, Holzminden und Bodenwerder hat sich die Lage bereits etwas entspannt. Die erwarteten extremen Niedrigwasserstände sind vorerst nicht eingetreten. Dennoch können Ausflugsdampfer derzeit nur eingeschränkt fahren. Zudem bleibt es dabei, dass die Edertalsperre bei Kassel weiterhin zu vier Fünfteln leer ist und nur noch ein Minimum an Wasser abgibt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Allerdings hat die Weser ein großes Einzugsgebiet. In Thüringen werden in der kommenden Woche viele Niederschläge erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.08.2020 | 06:00 Uhr