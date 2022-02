Niedersachsen: Vierte Impfung für vulnerable Gruppen Stand: 03.02.2022 15:52 Uhr Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat sich am Donnerstag für eine vierte Corona-Impfung für vulnerable Gruppen ausgesprochen. Niedersachsen will diese Empfehlung "so schnell wie möglich" umsetzen.

Diese gelte für "besonders gefährdete Personengruppen und Beschäftigte mit direktem Patientenkontakt in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen", wie Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens in einer Mitteilung sagte. Daher sei der Kreis, für die derzeit eine vierte Impfung infrage komme, klein. Niedersachsen habe eine "ausgesprochen leistungsfähige Infrastruktur für die COVID-Schutzimpfungen aufgebaut", sodass diese zweite Auffrischungsimpfung aufgefangen werden könne, so Behrens.

VIDEO: Behrens: Novavax nur für Ungeimpfte (1 Min)

Empfehlung vorerst für kleinen Personenkreis

Der von der Stiko vorgegebene Abstand zur ersten Auffrischungsimpfung beträgt bei Personen über 70 Jahren und Menschen mit einer Immunschwäche mindestens drei Monate. Bei den Beschäftigten in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen sollen mindestens sechs Monate zwischen der dritten und der vierten Impfung liegen.

AUDIO: Stiko für Novavax-Impfung ab 18 und eine weitere Booster-Spritze (6 Min) Stiko für Novavax-Impfung ab 18 und eine weitere Booster-Spritze (6 Min)

Behrens appelliert erneut an ungeimpfte Menschen

Bei der Mehrheit der Niedersächsinnen und Niedersachsen sei der Booster noch nicht so lange her, diese Gruppe benötige daher vorerst keine vierte Impfung. Behrens appellierte in dem Zusammenhang allerdings an diejenigen, die mit der Immunisierung zögerten. "Alle, die noch gar keine Impfung oder keine Auffrischungsimpfung erhalten haben, sollten dies angesichts des derzeit sehr hohen Ansteckungsrisikos so schnell wie möglich nachholen", so die Sozial- und Gesundheitsministerin.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.02.2022 | 15:00 Uhr