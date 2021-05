Niedersachsen: Viele Schulen ab Montag im Regelbetrieb Stand: 28.05.2021 10:55 Uhr Ab Montag werden fast alle Schulen in Niedersachsen wieder Präsenzunterricht mit ganzen Klassen anbieten. Das kündigte Kultusminister Grant-Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag in Hannover an.

"Das ist eine richtig gute Nachricht für die Kinder und Jugendlichen, die in den letzten Monaten arg zurückgesteckt haben", sagte Tonne. Über fünf Monate lang wurden die Schüler überwiegend im Distanzlernen - im sogenannten Szenario C - und zuletzt wieder in geteilten Klassen, dem Szenario B, unterrichtet.

Videos 2 Min Neuer Stufenplan für Präsenzunterricht in den Schulen Ab dem 31. Mai dürfen Kinder und Jugendliche wieder in voller Klassenstärke unterrichtet werden. (21.05.2021) 2 Min

Inzidenz an Werktagen ist entscheidend

"Im Grundsatz kann überall Präsenzunterricht mit allen Schülerinnen und Schülern stattfinden", betonte der Minister. In allen Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen von unter 50 können Schülerinnen und Schüler damit wieder im Klassenverband gemeinsam unterrichtet werden. Als Werktage gelten die Tage von Montag bis Sonnabend. Sonn- und Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt. Das bedeutet konkret, dass zum kommenden Montag, dem 31.5., überall dort in das Szenario A gewechselt werden kann, wo eine Kommune seit diesem Dienstag, dem 25. Mai, unter der 50er-Marke liegt und bis einschließlich Sonnabend weiter darunter bleibt.

Landeselternrat rügt Schutzkonzepte

Der Landeselternrat hatte die Pläne der Landesregierung zur Öffnung der Schulen im Vorfeld zwar begrüßt, dabei jedoch die aktuellen Schutzkonzepte als nicht ausreichend kritisiert.

