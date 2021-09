Niedersachsen: Viele Landkreise müssen Warnstufe 1 ausrufen Stand: 17.09.2021 16:04 Uhr In Niedersachsen ist der Corona-Grenzwert für belegte Intensivbetten den fünften Tag in Folge überschritten. Die meisten Landkreise und kreisfreien Städte müssen deshalb die Warnstufe 1 ausrufen.

Betroffen sind jene Landkreise und kreisfreien Städte, in denen auch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner seit mindestens fünf Tagen in Folge über 35 liegt. Die Warnstufe 1 besagt unter anderem, dass in vielen Innenräumen die 3G-Regel gilt. So dürfen nur noch nachweislich geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen beispielsweise Innenbereiche der Gastronomie, Hotels, Sporthallen, Fitnessstudios, Friseurbetriebe und Physiotherapiepraxen betreten. In der Praxis gilt das in weiten Teilen des Landes aber bereits.

Salzgitter und Landkreis Rotenburg rufen Warnstufe 1 aus

Die 3G-Regel greift bereits in den Landkreisen und kreisfreien Städten, deren Sieben-Tage-Inzidenz mindestens fünf Tage in Folge über 50 lag. Dass künftig die Warnstufe 1 gilt, müssen die betroffenen Landkreise noch per Allgemeinverfügung feststellen. Einige haben das bereits gemacht, wie etwa die Stadt Salzgitter, die landesweit mit Abstand die höchste Sieben-Tages-Inzidenz aufweist. Auch im Landkreis Rotenburg gilt ab Sonntag die Warnstufe 1, ebenso in Vechta.

Region Hannover wartet auf neue Verordnung

Die Region Hannover hat sich derweil dagegen entschieden, die Warnstufe 1 auszurufen. Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) erklärte, dass man die neue Corona-Verordnung abwarten wolle, die Anfang kommender Woche in Kraft treten soll. Darin sollen sich die Grenzwerte etwas verschieben. Jagau begründete das Vorgehen damit, dass sich durch die Warnstufe 1 in der Region Hannover ohnehin kaum etwas inhaltlich ändern würde und damit, dass man "nicht noch mehr Irritationen" schaffen wolle. Am Dienstag wolle die Region das Geschehen neu bewerten und - sofern notwendig - die Vorgaben der neuen Verordnung umsetzen.

Infektionsgeschehen leicht rückläufig

Insgesamt ist das Infektionsgeschehen seit einigen Tagen in Niedersachsen wieder leicht rückläufig. Auch die prozentuale Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten war wieder leicht rückläufig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.09.2021 | 12:00 Uhr