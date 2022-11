Stand: 12.11.2022 18:38 Uhr Niedersachsen: Tausende demonstrieren gegen Regime im Iran

In Niedersachsen haben am Sonnabend Menschen in zahlreichen Städten für Veränderungen im Iran und gegen das dortige Mullah-Regime demonstriert. Kundgebungen gab es unter anderem in Oldenburg, Braunschweig, Göttingen und Hannover. In der Landeshauptstadt kamen laut Polizei etwa 450 Menschen zusammen. Die Demonstration sei friedlich verlaufen; sie stand angesichts der Proteste der Menschen in dem Land unter dem Motto: "Zeigt mehr Solidarität für den Iran!". Wer die Lage im Iran weiterhin schweigend hinnehme, unterstütze am Ende das Mullah-Regime, sagte die gebürtige Iranerin Mona Gharib bei der Eröffnungsrede in Hannover. Sie forderte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) auf, mehr für die Protestbewegung im Iran zu tun. Auch in Hamburg und Bremen gingen zahlreiche Menschen auf die Straße.

Weitere Informationen Hunderte demonstrieren in Hamburg für die Menschen im Iran Wieder gehen in Hamburg Menschen gegen das Regime im Iran auf die Straße. An einer weiteren Demo nehmen ebenfalls Hunderte teil. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.11.2022 | 18:00 Uhr