Niedersachsen: Start mobiler Corona-Impfteams verzögert sich Stand: 28.09.2021 20:52 Uhr Seit Anfang Januar sind die Impfzentren im Niedersachsen involviert in den Kampf gegen das Coronavirus. Nun haben sie ausgedient. Ende September schließt das Land die Einrichtungen.

Am Dienstag gab es ein großes Lob von ganz oben. Bei der Pressekonferenz des niedersächsischen Krisenstabs sagte dessen stellvertretende Leiterin, die Zentren hätten einen "ganz wesentlichen Beitrag" zur Impfquote geleistet. 5,9 Millionen der rund 10,6 Millionen Corona-Impfungen in Niedersachsen seien in den 50 Zentren verabreicht worden, so Claudia Schröder. Nun geht die Impf-Kampagne des Landes in die nächste Phase über: in die der mobilen Impfteams. 135 sollten am 1. Oktober starten. Doch das wird nichts. Ein Drittel Etwa zwei Drittel werde um den 15. Oktober, zwei Drittel erst danach die Arbeit aufnehmen, sagte Schröder auf der Pressekonferenz.

Landkreistags-Präsident kritisiert Bürokratie

Aufgabe der mobilen Teams ist es, die niedergelassenen Fach- und Hausärztinnen und -ärzte zu unterstützen. Diejenigen, die es schon gibt, dürfen aber nicht einfach so weiter machen. Die Zuständigkeiten ändern sich am 1. Oktober. Bislang war der Katastrophenschutz federführend, nun sind es die Gesundheitsämter der Kommunen selbst. Alles müsse neu organisiert werden, kritisiert Hubert Meyer, Präsident des Niedersächsischen Landkreistags. Die Impfzentren seien zu früh geschlossen worden. "Das Hauptproblem ist, dass man eine funktionierende Infrastruktur abbaut", sagte Meyer gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Die müsse dann wieder aufgebaut werden. Dabei gehe viel Zeit ins Land. Auch sei nicht genug Impfstoff vorhanden.

Schröder weist Kritik zurück

Krisenstabs-Vize Schröder weist die Kritik zurück. "Hier verzögert sich gar nichts. Das an den Start gehen der mobilen Impfteams bedeutet ja Einsatzplanung. Das darf man alles nicht unterschätzen. Das hat alles auch einen zeitlichen Vorlauf", sagte sie. Das sei ein normaler Übergang. Bis Ende Oktober sollen alle mobilen Impfteams, ausgenommen Wolfsburg, das im November startet, ihre Arbeit aufnahmen.

