Stand: 18.08.2020 08:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Niedersachsen: Sonne und Wolken wechseln sich ab

Nach den Unwettern vom Wochenende hat die neue Woche mit vielen Wolken und erneut kräftigen Schauern begonnen - bei schwülen 24 bis 31 Grad. Heute wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Zwischendurch sind kleinere Schauer und auch Gewitter zu erwarten. Im Landesinneren werden Temperaturen um die 27 Grad erreicht, an der Nordsee und im Oberharz wird es kühler.

Videos 00:33 Land unter in Seesen Heftige Regenfälle haben am Sonntag in Seesen (Landkreis Goslar) die Straßen unter Wasser gesetzt. Die Kanalisation war von den Wassermassen überfordert. Video (00:33 min)

Seesen: Wasser dringt in Krankenhaus ein

Mehrere Unwetter setzten am Freitag und Sonntag landesweit Straßen und Keller unter Wasser. Am Sonntagnachmittag war Seesen (Landkreis Goslar) besonders stark betroffen. Wassermassen überschwemmten das Erdgeschoss des an einem Hang gelegenen Krankenhauses der Stadt am westlichen Rand des Harzes. Anschließend sei Wasser in eine angeschlossene Reha-Klinik eingedrungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch an anderen Orten tobten Gewitterschauer - so etwa rund um Osnabrück oder in Hannover, wo etliche Keller vollliefen.

Flusspegel ändern sich langsam

Landwirte wird der Regen wohl erfreuen, auch wenn er sicherlich nicht ausreicht, um die vergangenen trockenen Wochen auszugleichen. Auch bei den Fährbetreibern und Freizeitskippern an den niedersächsischen Flüssen dürfte er die Sorgenfalten etwas glätten. An der Oberweser zwischen Hann. Münden, Holzminden und Bodenwerder hat sich die Lage bereits etwas entspannt. Die erwarteten extremen Niedrigwasserstände sind vorerst nicht eingetreten. Dennoch können Ausflugsdampfer derzeit nur eingeschränkt fahren. Zudem bleibt es dabei, dass die Edertalsperre bei Kassel weiterhin zu vier Fünfteln leer ist und nur noch ein Minimum an Wasser abgibt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Allerdings hat die Weser ein großes Einzugsgebiet. In Thüringen werden in der kommenden Woche viele Niederschläge erwartet.

