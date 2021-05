Niedersachsen: Regelbetrieb in ersten Schulen ab Ende Mai Stand: 21.05.2021 11:44 Uhr Ab Ende Mai stehen für erste Schulen und Kitas in Niedersachsen Lockerungen an. Liegt die Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt dauerhaft unter 50, ist Regelbetrieb vorgesehen.

Das hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) heute im Rahmen der Landespressekonferenz erklärt. "Es zeichnet sich ab, dass wir eine stabile Lage in vielen Landkreisen und Städten erreichen und erfreulicherweise auch halten können", sagte Tonne. Dank dieser positiven Entwicklung seien auch mehr Präsenzangebote in Schule und Kita möglich. Ab Ende Mai werde das Land daher den Stufenplan 2.0 für Schule und Kita umsetzen können, der auch in die neue Corona-Verordnung des Landes überführt werde.

Diese drei Phasen gelten für Schulen:

Präsenzunterricht (Szenario A) bei Sieben-Tage-Inzidenz bis 50

(Szenario A) bei Sieben-Tage-Inzidenz Wechselunterricht (Szenario B) bei Sieben-Tage-Inzidenz bis 165

(Szenario B) bei Sieben-Tage-Inzidenz Distanzlernen (Szenario C) bei Sieben-Tage-Inzidenz über 165

(Maßgeblich ist jeweils die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt)

Diese drei Phasen gelten für Kitas:

Regelbetrieb unter Beachtung von Hygieneanforderungen (Szenario A) bei Sieben-Tage-Inzidenz bis 50

unter Beachtung von Hygieneanforderungen (Szenario A) bei Sieben-Tage-Inzidenz eingeschränkter Regelbetrieb ohne Durchmischung der Gruppen (Szenario B) bei Sieben-Tage-Inzidenz bis 165

ohne Durchmischung der Gruppen (Szenario B) bei Sieben-Tage-Inzidenz Notbetreuung für maximal die Hälfte der Kinder aus einer Gruppe (Szenario C) bei Sieben-Tage-Inzidenz über 165

Impfungen für Schüler womöglich noch vor Sommerferien

Zum Thema Impfungen für Schülerinnen und Schüler sagte Tonne, dass es ein Angebot für alle ab zwölf Jahren geben werde. "Wer möchte, kann sich impfen lassen und wir organisieren einen Rahmen", so Tonne. Wenn möglich, werde dies noch vor den Sommerferien geschehen. Voraussetzung dafür sei allerdings eine Zulassung von Impfstoffen für diese Altersgruppe und dass der Bund die entsprechenden Impstoffmengen liefere. Derzeit prüft die Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine Zulassung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren. Für jüngere Kinder gibt es aber noch keinen Antrag, entsprechende Studien der Impfstoffhersteller laufen noch. Tonne kündigte an, dass Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) ein vom Kultus- und Sozialministerium abgestimmtes Konzept für Impfungen von Schülerinnen und Shcülern im Laufe der kommenden Woche vorstellen wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.05.2021 | 12:00 Uhr