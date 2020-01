Stand: 23.01.2020 22:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Niedersachsen: Platz in Gefängnissen wird knapp von Torben Hildebrandt

In den niedersächsischen Gefängnissen wird der Platz knapp. Das hat das Justizministerium auf Anfrage von NDR Niedersachsen bestätigt. Demnach liegen die Belegungsquoten in einzelnen Gefängnissen in der Strafhaft bei mehr als 99 Prozent. Das Ministerium spricht von einer "durchaus angespannten" Lage. Besonders voll sind die Gefängnisse in Bremervörde (Landkreis Rotenburg), Celle, Oldenburg, Sehnde (Region Hannover) und Hannover. "Wir sind schon nahe der 100-Prozent-Marke", sagte ein Ministeriumssprecher. "Viel Platz ist nicht mehr."

Neue Haftplätze in Hannover und Lingen

Das Ministerium versucht die Probleme eigenen Angaben zufolge auf verschiedenen Wegen zu lösen: In Vechta wurde die Untersuchungshaft für Jugendliche aufgelöst, dort werden jetzt Erwachsene untergebracht. In Hannover und Lingen sollen rund 30 neue Haftplätze entstehen. Details sind noch offen. Außerdem könnten Zellen doppelt belegt werden, sagte der Sprecher.

"Niemand muss vor der Tür warten"

Trotz der schwierigen Situation in einzelnen Gefängnissen sind im ganzen Land verteilt noch Haftplätze frei. Bislang hätten noch alle Straftäter aufgenommen werden können, sagte der Sprecher. Jeder, der von der Polizei angeliefert werde, bekomme einen Platz. "Niemand muss vor der Tür auf seine Inhaftierung warten." Zur Not können Inhaftierte auch in andere Bundesländer verlegt werden, wenn der Platz nicht reicht.

1.500 Haftplätze wurden abgebaut

Hintergrund des akuten Platzmangels ist ein Wegfall an Haftplätzen. In den vergangenen Jahren sind nach Ministeriumsangaben rund 1.500 Haftplätze abgebaut worden. Dann seien aber mehr Straftäter in die Haftanstalten eingewiesen worden als erwartet - unter anderem, weil wegen des verstärkten Zuzugs Geflüchteter deutlich mehr Menschen ins Land gekommen sind. Der Ausländeranteil ist in den niedersächsischen Gefängnissen laut Ministerium von etwa 22 Prozent im Jahr 2014 auf jetzt 33 Prozent gestiegen. Landesweit sind zurzeit mehr als 4.700 Männer und Frauen inhaftiert.

