Niedersachsen: Pflegenotstand trifft Regionen ungleich hart Stand: 04.07.2021 12:24 Uhr Der Pflegenotstand in Niedersachsen wirkt sich künftig regional unterschiedlich stark aus - das zeigt der neue Landespflegebericht. Besonders hart trifft es demnach die Weser-Ems-Region.

Dem Bericht zufolge hängt die Lage vor allem davon ab, wie viele Heimplätze und Pflegekräfte es gibt. Eine Rolle spielt aber auch, wie stark die Zahl der Über-75-Jährigen in den kommenden Jahren steigt. Bei diesen Faktoren gibt es laut dem Landespflegebericht große regionale Unterschiede. Laut Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) schlüsselt der Bericht erstmals die Lage in den Regionen auf.

Gute Aussicht für Wolfsburg, schlechte für Weser-Ems-Region

So ist ein größerer Zuwachs älterer Menschen zum Beispiel in den Landkreisen Emsland, Aurich, Ammerland, Vechta und Wittmund zu erwarten. In diesen Regionen gebe es aber schon jetzt ein unterdurchschnittliches Angebot an Pflegeheimen, heißt es in dem Bericht. Das wird demnach dazu führen, dass sich die Lage verschlechtert. Der Stadt Wolfsburg attestiert der Bericht dagegen eine recht gute Situation. Dort würden viele Pflegekräfte ausgebildet und zugleich sei der für die Zukunft erwartete Anteil an Senioren geringer.

Vorschläge für Abbau des Fachkräftemangels

Fachkräfte zu finden, bleibt allerdings landesweit ein Problem: Es gibt weniger Bewerberinnen und Bewerber als offene Stellen. Das Papier präsentiert auch Vorschläge, um die Situation zu verbessern: Beispielsweise legt es nahe, den Wiedereinstieg in den Beruf zu fördern, Zeitdruck bei der Arbeit zu reduzieren und regionale Förderprogramme zu schaffen.

