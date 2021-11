Niedersachsen: Notrufe 110 und 112 wieder erreichbar Stand: 11.11.2021 08:15 Uhr Deutschlandweit sind heute Morgen die Notrufnummern für Polizei und Feuerwehr ausgefallen. Für Niedersachsen hat das Land inzwischen Entwarnung gegeben. 110 und 112 sind wieder erreichbar.

Am frühen Morgen ging von Aurich bis Göttingen, von Cuxhaven bis in die Grafschaft Bentheim nichts mehr - auch die Amtsnummern von Polizei und Feuerwehr waren mitunter nicht nutzbar. Inzwischen sind die Nummern in Niedersachsen wieder erreichbar, wie das Lagezentrum des Innenministeriums dem NDR in Niedersachsen sagte.

Nummern regional nach und nach wieder erreichbar

Am längsten hielt die Störung offenbar in Regionen wie Stadt und Landkreis Osnabrück an. Aber auch dort gab die Leitstelle schließlich Entwarnung. Was den großen Ausfall ausgelöst hat, ist den Angaben zufolge noch unklar.

