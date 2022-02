Niedersachsen: Niederschläge lassen Flüsse anschwellen Stand: 21.02.2022 13:58 Uhr Sturmtief "Antonia" hat Niedersachsen heftige Niederschläge beschert, durch den Dauerregen sind Flüsse über die Ufer getreten. Vor allem der Nordwesten kämpft mit dem Wasser.

Nach tagelangen Niederschlägen warnt der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) vor leichtem bis mittlerem Hochwasser an mehreren Flüssen, vor allem im Elbe-Weser-Raum. Betroffen seien demnach Lune, Oste, Hamme und Wümme. Auch der Wasserstand von Aller, Leine, Oker, Hunte, Vechte und Hase stieg deutlich. Bislang seien vor allem unbebaute Flächen betroffen, so das NLWKN. In Hannover wurde an der Leine am Pegel Herrenhausen bereits Meldestufe 2 überschritten. Der Fluss könne angrenzende Wiesen überfluten, hieß es. Die Pegelstände sollen weiter steigen.

VIDEO: Ammerland: Sturmtief "Antonia" lässt Pegelstände steigen (1 Min)

Vollgelaufene Keller im Ammerland

Im Landkreis Ammerland mussten Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) seit der Nacht zu Montag zu zahlreichen Einsätzen ausrücken, um Wasser aus vollgelaufenen Kellern und Häusern zu pumpen. Besonders in Bad Zwischenahn habe es wegen des vielen Regens Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher. Dort liefen Gräben über, die Kanalisation war überlastet. Bis zum Morgen wurden in sechs Ortschaften Bauernhöfe und Wohnhäuser teilweise mit Sandsäcken gesichert. In Rastede stand eine Kreuzung unter Wasser. Auch Felder sind überflutet. Auch in Ostfriesland stehe das Wasser in den Gräben bis zum Rand, hieß es. Dauerregen, Westwind, geschlossene Sperrwerke und Siele hätten verhindert, dass das Wasser abfließen kann.

Elbdeiche müssen begutachtet werden

Wie stark die Sturmfluten den Deichen an der Elbe zugesetzt haben, lässt sich noch nicht sagen - auch weil die Fachleute mit dem Betreten der Deiche warten, um sie zu schützen. Auch Spaziergänger werden dringend gebeten, Treppen und Wege zu nutzen, um die Grasnarbe nicht weiter zu beschädigen. Einsatzkräfte hatten die Elbdeiche vor dem Sturm teils mit Sandsäcken verstärkt, etwa bei Stadersand. Der Lühe-Deich in Neuenkirchen war notdürftig mit Folie abgedeckt worden.

Talsperren halten Hochwasser zurück

Bis Mitte der Woche haben die Meteorologen weitere Regenfälle angekündigt. Problematisch ist laut NLWKN, dass der Boden vielerorts kaum noch Wasser aufnehmen kann. Mittlerweile wurde damit begonnen, an Flüssen in landeseigenen Hochwasser-Rückhaltebecken Wasser zu stauen, um es später kontrolliert wieder abgeben zu können. Becken wie in Salzderhelden an der Leine oder in Rieste an der Hase waren am Montag aber erst minimal gefüllt. Die Talsperren der Harzwasserwerke haben seit vergangener Woche nach eigenen Angaben rund zehn Millionen Kubikmeter Wasser aufgefangen, sie sind weiter zu über 80 Prozent gefüllt. An der Oder-, Söse- und Innerstetalsperre wird nach Unternehmensangaben der so genannte Hochwasserrückhalteraum genutzt. Auch diese Puffer sollen in Absprache mit dem NLWKN kontrolliert in die Flüsse geleert werden.

