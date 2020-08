Stand: 28.08.2020 11:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bußgeld: Wer keine Maske trägt, braucht ein Attest

Die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der niedersächsischen Landesregierung, Claudia Schröder, hat heute den neuen Corona-Bußgeldkatalog erläutert. Außerdem hat sie noch einmal darauf hingewiesen, dass vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen die bestehende Corona-Verordnung bis zum 14. September verlängert wird. Darin gibt es laut Schröder zudem zwei neue Punkte bezüglich der Maskenpflicht: Wer aus gesundheitlichen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz an den vorgeschriebenen Orten tragen kann, der muss dies künftig mit einem ärztlichen Attest oder anhand eines Schwerbehindertenausweises nachweisen. Zudem sind die Betreiber des öffentlichen Nahverkehrs dazu verpflichtet, die Einhaltung der Maskenpflicht stärker zu kontrollieren.

Beschwerden über lockeren Umgang mit Maskenpflicht

In den vergangenen Wochen hätten sich vermehrt Fahrgäste darüber beschwert, dass das Tragen der Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr richtig ernst genommen werde, sagte Schröder. Insofern seien die Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs jetzt explizit verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass die Fahrgäste den Mund-Nasen-Schutz tragen und für die Einhaltung der Maskenpflicht zu werben. Zudem müssten sie aktiv Personen ansprechen, die sich nicht daran halten. Wer den Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an anderen vorgeschriebenen Orten nicht ordnungsgemäß trägt, muss ab sofort mit einem Bußgeld von 100 bis 150 Euro rechnen.

Bußgelder bis zu 20.000 Euro

Mindestens 100 Euro werden fällig, wenn jemand das Abstandsgebot in der Öffentlichkeit missachtet. Wer kein Hygiene-Konzept für sein Geschäft hat oder wer das Konzept nicht umsetzt, der muss mindestens 1.000 Euro Strafe zahlen. Und bis zu 20.000 Euro muss zahlen, wer eine Messe oder einen Kongress veranstaltet.

Verstöße sollen einheitlich geahndet werden

Festsetzen sollen die Bußgelder die Polizei und die zuständigen Behörden in den Gemeinden und Landkreisen, also zum Beispiel die Ordnungsämter. Dabei sollen sie aber differenzieren. Sie sollen zum Beispiel bewerten, wie groß die Gefahr für die öffentliche Gesundheit durch den Verstoß war. Oder ob der Täter einen wirtschaftlichen Vorteil durch den Verstoß hatte. Insgesamt sollen die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters bei der Höhe des Bußgeldes berücksichtigt werden und auch, ob der Täter die Corona-Vorgaben zum wiederholten Mal verletzt. Der Bußgeldkatalog soll dazu führen, dass solche Verstöße in den Gemeinden und Landkreisen Niedersachsens möglichst einheitlich geahndet werden, schreibt das Sozialministerium.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.08.2020 | 12:00 Uhr