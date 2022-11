Niedersachsen: Metaller gehen für mehr Geld auf die Straße Stand: 02.11.2022 18:35 Uhr Am zweiten Tag in Folge haben am Mittwoch Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Niedersachsen ihre Arbeit niedergelegt. Für Donnerstag sind weitere Warnstreiks geplant.

Rund 700 Beschäftigte aus der Metall- und Elektroindustrie sind am Mittwoch in Hameln vor das Hochzeitshaus gezogen. Sie kamen unter anderem von der Aerzener Maschinenfabrik, von Lenze in Aerzen und Stiebel Eltron aus Holzminden. Es könne sein, dass die Arbeitgeber in der durch den Krieg hervorgerufenen Krise eine Machtprobe versuchten, sagte die IG-Metall-Bevollmächtigte Karoline Kleinschmidt. Deshalb würden die Warnstreiks so lange intensiviert bis die Arbeitgeberseite sich bewege.

Warnstreik bei Alstom, Siemens und Meyer Werft

Auch in anderen Teilen Niedersachsens legten Metaller ihre Arbeit nieder: In Salzgitter beim Bahnhersteller Alstom, in Braunschweig bei Siemens, in Zorge bei Harz-Guss, in Lehrte bei Miele, in Bad Lauterberg bei Excite und in Göttingen bei Mahr. Bestreikt wurden auch die Meyer-Werft in Papenburg, der Kupferverarbeiter KME in Osnabrück sowie Essex und Lacroix & Kress in Bramsche. Im Nordwesten hatte die IG Metall Mitarbeitende von Bizlink in Friesoythe und Wessel-Hydraulic in Wilhelmshaven zum Warnstreik aufgerufen.

Gewerkschaft stellt sich auf längere Warnstreik-Runde ein

Der Verhandlungsführer der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger, warf der Arbeitgeberseite vor, in drei Tarifrunden kein tragfähiges Angebot präsentiert zu haben. "Wenn NiedersachsenMetall am Verhandlungstisch keine Lösung finden will, dann gibt es die entsprechende Antwort vor dem Werktor", so der Gewerkschafter. So geschehe es bereits seit Sonnabend. Bei einer Kundgebung in Hannover nach Ende der Friedenspflicht sagte Gröger: "Wie lange und wie intensiv dieser Konflikt geführt werden muss, liegt in den Händen der Arbeitgeberverbände." Die Gewerkschaft sei bereit, auch für längere Zeit aufs Äußerste zu gehen.

Viele Arbeitsniederlegungen auch am Dienstag

Bereits am Dienstag hatten mehrere Hundert Beschäftigte die Arbeit niedergelegt - unter anderem beim Lkw-Auflieger-Hersteller Krone im emsländischen Werlte, beim Flugzeugzulieferer MTU am Flughafen in Langenhagen, bei Brötje in Apen und Rastede (Landkreis Ammerland), bei Waskönig und Walter in Ramsloh (Landkreis Cloppenburg). Auch bei Airbus in Stade stehen in dieser Woche noch Arbeitsniederlegungen an.

Arbeitgeber fordern längere Laufzeit von neuem Tarifvertrag

Nordmetall-Verhandlungsführerin Lena Ströbele forderte die Gewerkschaft auf, die Warnstreik-Aufrufe zu beenden und zum Verhandlungstisch zurückzukehren. "Jede Stunde Warnstreik kostet die betroffenen Firmen weiter Geld und Zeit. Damit verschärft die Gewerkschaft nur die Lage, trägt aber nichts zu dem dringend benötigten Kompromiss bei, den es nun für Unternehmen und Beschäftigte braucht", sagte Ströbele. "Sobald die Gewerkschaft bereit ist, über eine deutlich längere Laufzeit zu reden, haben wir Arbeitgeber Spielraum für eine dauerhafte Gehaltserhöhung in Form einer angepassten Tabelle, zusätzlich zu der bereits in voller Höhe angebotenen Inflationsausgleichszahlung."

Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn

Die IG Metall fordert eine Lohnerhöhung von acht Prozent für die Laufzeit von zwölf Monaten - das ist die höchste Forderung in der Branche seit 2008. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann drängte zudem auf schnelle staatliche Hilfen und Maßnahmen wie etwa die Energiepreisbremse, da selbst mit acht Prozent die erwarteten Mehrkosten nicht ausgeglichen werden könnten. Die Arbeitgeber hatten bei Verhandlungen bisher Einmalzahlungen in Höhe von 3.000 Euro - eine steuer- und abgabenfreie Prämie zum Inflationsausgleich - und eine nicht näher bezifferte Lohnerhöhung für eine Laufzeit von 30 Monaten angeboten.

Vierte Verhandlungsrunde beginnt am 8. November

IG-Metall-Chef Hofmann hat in einem Interview mit dem "Handelsblatt“ erkennen lassen, dass bis zur nächsten Verhandlungsrunde nur kürzere Warnstreiks von einigen Stunden geplant seien. Die vierte Verhandlungsrunde beginnt am 8. November, sie wird zunächst in Bayern und Baden-Württemberg geführt.

