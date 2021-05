Niedersachsen: Mehrere Demonstrationen zum Israel-Konflikt Stand: 14.05.2021 14:54 Uhr Wegen der Eskalation der Gewalt im Nahen Osten wollen zahlreiche Menschen am Sonnabend in Niedersachsen auf die Straße gehen. Tenor ist meist Solidarität mit den Palästinensern und Kritik an Israel.

Unter anderem in Hannover, Oldenburg und Osnabrück wurden mehrere entsprechende Demonstrationen angemeldet. In der Landeshauptstadt ist zudem auch eine Kundgebung mit dem Titel "Gegen jeden Antisemitismus" geplant. Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe kündigte ein konsequentes Vorgehen der Einsatzkräfte an, wenn es zu Straftaten wie dem Zeigen von verbotenen Symbolen oder dem öffentlichen Verbrennen oder Beschädigen von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten kommen sollte. Die Polizei werde dies unterbinden und strafrechtlich verfolgen, sagte Kluwe.

Heute bereits Demo in Göttingen

Bereits heute Nachmittag ist zudem in Göttingen eine pro-palästinensische Demo angemeldet. Das pro-israelische Göttinger Bündnis "Jachad" wirft den Anmeldern vorab anti-israelische Hetze vor, da die Raketenangriffe der Hamas nicht erwähnt würden. Die Polizei wird das Geschehen begleiten.

Fenster mit Israel-Flagge eingeworfen

In den vergangenen Tagen kam es in Niedersachsen bereits zu Protesten. In Hannover beteiligten sich am Mittwoch mehr als 500 Menschen an einer Anti-Israel-Demonstration. Dabei kam es laut Polizei "zu konkreten Feindseligkeiten" sowie Corona-Verstößen. Die Versammlung wurde nach etwas mehr als einer Stunde aufgelöst. In Sarstedt (Landkreis Hildesheim) ermittelt der Staatsschutz nach einem Vorfall: Unbekannte haben dort am Donnerstagabend ein Fenster eines Mehrfamilienhaus, in dem eine israelische Nationalflagge aufgehängt war, eingeworfen.

Polizei verstärkt Schutz jüdischer Einrichtungen

Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat jüdischen Gemeinden Schutz vor antisemitischen Übergriffen zugesagt. Polizei und Sicherheitsbehörden seien zu höchster Wachsamkeit aufgerufen. "Sollte es zu Übergriffen kommen, werden wir diese mit aller Konsequenz verfolgen", sagte Pistorius am Mittwoch.

