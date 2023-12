Niedersachsen: Mehr als 4 Millionen D-Mark in Euro gewechselt Stand: 16.12.2023 13:39 Uhr Auch mehr als 21 Jahre nach der Einführung des Euro tauschen Menschen in Niedersachsen und Bremen immer noch alte D-Mark um - und das nicht zu knapp. Die Bundesbank wechselte bis November Münzen und Scheine in Millionenhöhe.

"Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viel D-Mark auch im dritten Jahrzehnt nach Ablösung der nationalen Währung durch den Euro noch nicht den Weg zurück zur Bundesbank gefunden hat", so Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz. Bei den vier Filialen in Niedersachsen, die auch für Bremen zuständig sind, wurden von Januar bis Ende November 4,62 Millionen D-Mark in 2,36 Millionen Euro umgetauscht. 8.418 Tauschvorgänge wurden verbucht.

Wo die Bundesbank in Niedersachsen wie oft gewechselt hat:

Hannover: 3.722-mal, insgesamt 2,32 Millionen D-Mark getauscht

3.722-mal, insgesamt 2,32 Millionen D-Mark getauscht Oldenburg: 2.001-mal, insgesamt 1,07 Millionen D-Mark getauscht

2.001-mal, insgesamt 1,07 Millionen D-Mark getauscht Osnabrück: 1.480-mal, insgesamt 680.000 D-Mark getauscht

1.480-mal, insgesamt 680.000 D-Mark getauscht Göttingen: 1.215-mal, insgesamt 550.000 D-Mark getauscht

Jede der Filialen verbuchte in diesem Jahr bereits mehr Tauschvorgänge als im gesamten Vorjahr. Während der Corona-Pandemie waren die Vorgänge deutlich zurückgegangen. In Oldenburg gab es den deutlichsten Anstieg: Bis Ende November tauschten hier 40 Prozent mehr Menschen als 2022 ihre D-Mark um. "Wir rechnen damit, dass auch in den nächsten Jahren viel D-Mark umgetauscht wird", so Balz. Nach wie vor sind laut Bundesbank bundesweit noch rund 12,2 Milliarden D-Mark (sprich 6,42 Milliarden Euro) nicht umgetauscht. Das Wechseln ist in allen Filialen der Bundesbank kostenlos möglich.

Weitere Informationen D-Mark in Euro umtauschen: So geht es Rund zwölf Milliarden D-Mark in Scheinen und Münzen wurden bisher nicht in Euro gewechselt. Wer noch D-Mark hat, kann sie umtauschen - aber nur bei der Bundesbank. (30.01.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.12.2023 | 08:00 Uhr