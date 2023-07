Niedersachsen: Mehr Menschen haben sich einbürgern lassen Stand: 08.07.2023 15:45 Uhr Im vergangenen Jahr haben sich in Niedersachsen mehr als 13.000 Menschen einbürgern lassen. Damit ist die Zahl der Einbürgerungen 2022 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.

Wie das Statistische Landesamt in Hannover mitteilte, erhielten im vergangenen Jahr in Niedersachsen knapp 3.000 Menschen mehr als noch 2021 die deutsche Staatsbürgerschaft. 2020 ließen sich insgesamt 8.900 Menschen einbürgern, 2019 waren es rund 11.000. Den Angaben zufolge wurden 2022 fast 7.400 Männer und etwas mehr als 6.000 Frauen eingebürgert.

Videos 1 Min Einbürgerungsreform: Deutscher Pass nach fünf Jahren möglich Die Unternehmerverbände Niedersachsen begrüßen die Reform. Sie sehen darin ein Mittel gegen den Fachkräftemangel. (19.05.2023) 1 Min

Viele Menschen kamen aus Syrien nach Niedersachsen

Im vergangenen Jahr war etwa jeder Vierte, der in Niedersachsen die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt, 18 Jahre alt oder jünger. Die meisten Menschen kamen aus Syrien (5.038) nach Niedersachsen, gefolgt von der Türkei (1.088) und dem Irak (1.064). Außerdem haben sich auch mehr Menschen aus der Ukraine in Niedersachsen einbürgern lassen. Im Jahr 2021 und somit vor dem russischen Angriffskrieg erhielten 97 Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft, 2022 waren es 473. In Deutschland sind mit einer Zahl von knapp 170.000 im vergangenen Jahr so viele Menschen eingebürgert worden wie seit 20 Jahren nicht mehr.

In der Regel Mindestaufenthaltsdauer von acht Jahren nötig

Um die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten sind unter anderem ausreichende Sprachkenntnisse, ein gesicherter Lebensunterhalt und in der Regel eine Mindestaufenthaltsdauer von acht Jahren nötig. In einigen Fällen geht dies laut der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, früher - etwa, wenn erfolgreich an einem Integrationskurs teilgenommen wurde oder Menschen asylberechtigt sind.

Weitere Informationen 10.400 Menschen in Niedersachsen eingebürgert Damit ist die Zahl der Einbürgerungen im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Die meisten Eingebürgerten kamen aus Syrien. (28.07.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.07.2023 | 12:00 Uhr