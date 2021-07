Niedersachsen: Lottospieler knackt 36-Millionen-Euro-Jackpot Stand: 22.07.2021 16:51 Uhr Ein bislang unbekannter Lottospieler aus Niedersachsen hat den mit über 36 Millionen Euro üppig gefüllten Lotto-Jackpot geknackt. Die Person kommt vermutlich aus dem Raum Stade.

Als einziger in Deutschland habe der Gewinner oder die Gewinnerin im Lotto "6 aus 49" die Zahlen 7, 8, 18, 38, 39, 48 richtig getippt - und auch die Superzahl 2 habe gestimmt, teilte Lotto Niedersachsen am Donnerstag mit. Für einen Einsatz von knapp 40 Euro gab es einen Gewinn von exakt 36.204.807,90 Euro. Laut Lotto-Gesellschaft ist dies die höchste Gewinnsumme, die jemals als Einzelgewinn im Lotto "6 aus 49" in Niedersachsen erzielt wurde.

Lottoschein im Landkreis Stade abgegeben

Den Lottoschein gab der Neu-Millionär - oder die Millionärin - in einer Annahmestelle im Landkreis Stade ab. "Noch hat sich der oder die Glückliche nicht bei uns gemeldet. Das ist aber nicht ungewöhnlich, so etwas muss man erst einmal sacken lassen", sagte der Geschäftsführer von Lotto Niedersachsen, Axel Holthaus.

Bereits 15 Millionengewinne in diesem Jahr

Im laufenden Jahr hätten bereits 65 Menschen in Niedersachsen mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien der Lottogesellschaft gewonnen - 15 sogar Millionengewinne, teilte Lotto Niedersachsen mit. Im Gesamtjahr 2020 gab es früheren Angaben zufolge landesweit elf Millionengewinne, 2019 waren es 14.

