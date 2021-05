Niedersachsen: Landwirte müssen Erntehelfer regelmäßig testen Stand: 21.05.2021 15:33 Uhr Das Land atmet auf. Vielerorts sinken die Infektionszahlen - und mit ihnen die Inzidenzwerte. Die Angst vor größeren Ausbrüchen, beispielsweise im Zusammenhang mit saisonal Beschäftigten, bleibt aber.

Um Hotspots zu verhindern beziehungsweise größere Infektionsherde früh zu erkennen, verschärft das Land Niedersachsen die Regeln für Betriebe, die Saisonarbeitskräfte beschäftigen. Es hat betroffene Kommunen angewiesen, eine regelmäßige Testung in ihre Allgemeinverfügungen zu schreiben. Wer in der Landwirtschaft Erntehelfer temporär einsetzt und diese in Sammelunterkünften unterbringt, muss diese einmal bei der Ankunft und dann zweimal in der Woche testen. Die Abstriche können mittels eines PCR-Tests oder eines Antigen-Tests erfolgen. Diese Regelung tritt ab Montag in Kraft.

Videos 1 Min Corona-Ausbruch auf Spargelhof: Erntehelfer erheben Vorwürfe Sowohl beim Weg auf die Felder als auch in den eingeteilten Schichten habe ein Infektionsrisiko bestanden. (17.05.2021) 1 Min

Hotspot in Diepholz: 144 Corona-Fälle auf Spargelhof

Derweil ist das Beispiel eines Spargel- und Erdbeerhofes in Kirchdorf (Landkreis Diepholz) gegenwärtig. Erst waren es fünf, dann acht mit Corona infizierte Beschäftigte - und in kürzester Zeit war der Hof ein Hotspot mit mindestens 144 Corona-Fällen in der Belegschaft. Hier hatten Erntehelferinnen kritisiert, dass sie keinen rechtzeitigen Zugang zu Tests gehabt hätten. Der Betreiber wies das zurück. Bei den dann durchgeführten Reihentestungen erhöhte sich die Zahl der Infizierten stetig. Schließlich setzte die "Bundes-Notbremse" aufgrund der hohen Inzidenzwerte mit Ausgangssperre, weiteren Kontaktbeschränkungen und Homeschooling ein.

