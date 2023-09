Niedersachsen: Land lehnt generelles Handyverbot an Schulen ab Stand: 16.09.2023 12:09 Uhr Die niedersächsische Landesregierung lehnt ein generelles Handyverbot in Schulen ab. Das Kultusministerium reagierte damit auf einen Vorschlag von Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien.

Die CDU-Politikerin forderte kürzlich, die Nutzung von Handys in den Grundschulen des Landes zu reglementieren, sodass diese nicht für private Zwecke während der Unterrichtszeiten verwendet werden. Niedersachsen will solch ein Verbot jedoch nicht einführen. "Es gibt keine Pläne, Smartphones in Schulen zu verbieten - auch nicht für Grundschulen", erklärte ein Sprecher des Kultusministeriums gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Kultusministerin: "Grundschüler brauchen keine Handys"

Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) stellte ergänzend dazu zunächst klar, dass Handys und andere digitale Geräte heute aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken seien. Gleichzeitig räumte die Ministerin jedoch ein, dass Grundschülerinnen und -schüler "im Prinzip" noch kein Handy brauchten und gerade bei Smartphones vielfach von den Angeboten überfordert seien. Statt eines Verbotes forderte Hamburg Erziehungsberechtigte sowie Lehrerinnen und Lehrer auf, die Kinder eng zu begleiten, "um sie an eine sinnvolle Handynutzung heranzuführen".

Schulen regeln Handynutzung über Schulordnung

Die Schulen in Niedersachsen haben nach Angaben der Grünen-Politikerin Konzepte zur Bildung von Medienkompetenz, die jeweils altersgemäß ansetzen. "Für diese Arbeit stärken wir ihnen den Rücken", sagte Hamburg in der NOZ. Die Kultusministerin verwies darauf, dass die Schulen im Land die Mitnahme und Nutzung von Handys eigenverantwortlich über ihre jeweilige Schulordnung regeln würden. "Unsere Schulleitungen und Lehrkräfte sind kompetent genug, dies - auch und insbesondere unter pädagogischen Gesichtspunkten - zu entscheiden und durchzusetzen", sagte ein Ministeriumssprecher. Dazu ergänzte er, dass es insbesondere an Grundschulen bereits teilweise Regelungen gebe, die die Nutzung eines Handys in der Schule verbieten - es sei denn, eine Lehrkraft lässt dies ausdrücklich zu.

